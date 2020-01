Politiet intensiverer jakten på Anne-Elisabeth Hagen

Nye aktive søk etter den savnede kvinnen vil begynne «i aller nærmeste fremtid», opplyser etterforskningsleder Tommy Brøske overfor TV 2 onsdag.

Torsdag er det ett år siden han for første gang orienterte offentligheten om forsvinningssaken. Da hadde saken i ti uker vært etterforsket i skjul.

– Vi er nå i en fase der vi har hatt en massiv etterforskning pågående i 14 måneder. På bakgrunn av de vurderingene vi gjør nå, ønsker vi å intensivere arbeidet med å finne Anne-Elisabeth Hagen, sier Brøske.

– Har dere konkrete holdepunkter for hvor dere skal lete?

– Ja, vi har holdepunkter i det etterforskningsmaterialet som foreligger etter 14 måneder. Det vil naturlig nok bli benyttet. Samtidig finnes det kunnskap om hva som er relevante områder å lete i, sier Brøske.

Ser til Finland

Kunnskapen han viser til, er blant annet tall fra Finland. Der har forskere undersøkt en rekke drapssaker hvor liket er fraktet vekk fra åstedet. I et klart flertall av sakene er liket funnet i skogsområder eller i sjøen.

– Har dere konkrete geografiske områder der dere kommer til å søke i i nær fremtid?

– Jeg vil ikke gå i detalj på hvor vi kommer til å søke. Fra tidligere har vi søkt i Langvannet og tilstøtende vann, og vi har også fulgt opp tips som har gått på konkrete andre steder både innendørs og utendørs. Men søkene vil være konsentrert om landområder i nærheten av åstedet, røper etterforskningslederen.

– Hva er årsaken til at søket etter Hagen prioriteres høyere akkurat nå?

– Det er det ulike årsaker til, men det har blant annet å gjøre med det tidsforløpet som har gått. Det er ingen endring i hovedhypotesen, og vi etterforsker et drap. I en slik etterforskning er det en utfordring ikke å ha et offer. I tillegg sitter det en familie og har et åpenbart behov for flere svar.

Nye undersøkelser

Like før jul gjorde politiet nye undersøkelser i boligen til Anne-Elisabeth Hagen og ektemann Tom Hagen i Sloraveien på Lørenskog.

– Disse undersøkelsene ble gjort med samme formål som tidligere. Det er en stor etterforskning, der vi har fått en rekke svar. Disse svarene skaper nye spørsmål. Denne gangen ga det behov for nye undersøkelser i Sloraveien, sier Brøske.

– Har dere fått svar på de undersøkelsene?