En domstol i tsjekkiske Olomouc skjerper straffen for personen som overfalt tennisstjernen Petra Kvitova med kniv for tre år siden.

I ankesaken ble gjerningsmannen onsdag dømt til elleve år i fengsel fremfor den opprinnelige dommen på åtte år, rapporterer nyhetsbyrået AP.

– Vi endret tiltalen fra alvorlig vold til alvorlig vold i forbindelse med innbrudd, sa en talsperson for domstolen tsjekkiske Olomouc.

I den første rettssaken ga Kvitova sitt vitnesbyrd via videolink. Hun fortalte blant annet om hvordan hun kjente at gjerningsmannen holdt en kniv mot halsen hennes. Da hun senere tok tak i kniven med to hender for å forsøke å komme seg løs, pådro hun seg store kuttskader i sin venstre hånd. Det førte til at Kvitova måtte holde seg borte fra tennisen i fem måneder.

Videre fortalte hun at hun ved et tidspunkt under overfallet ble liggende og skrike på gulvet i smerter.

– Det var blod overalt, sa hun, ifølge AP.

Etter at gjerningsmannen fikk tak i penger, drøyt 4000 norske kroner, forlot han omsider leiligheten.

Opprinnelig ønsket påtalemyndighetene at gjerningsmannen skulle dømmes til 12 år i fengsel. Saken er imidlertid nå avsluttet, og dommen på elleve år bak murene blir stående, uten videre ankemuligheter.

Det var lenge uklart om 29 år gamle Kvitova kunne fortsette sin karriere i tennissirkuset etter overfallet, der hun blant annet har vunnet Wimbledon to ganger, både i 2011 og 2014.

Den tsjekkiske stjernens største bragd etter knivangrepet var da hun tok seg til finalen i Australian Open i fjor. Naomi Osaka vant finalen og tok sin andre strake Grand Slam-tittel etter å også ha gått til topps i US Open.

– Det smerter meg å tape i dag, men den største seieren tok jeg da jeg kjempet meg tilbake for to år siden. Det er helt utrolig at jeg i det hele tatt klarte å ta meg til finalen, sa en gråtkvalt Kvitova etter finaletapet.

Akkurat nå befinner Kvitova seg i Brisbane og forbereder seg til årets Australian Open som starter 20. januar.