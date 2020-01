Det er plass til 200 biler under tak på Tromsø lufthavn. Parkeringshuset har, i likhet med parkeringshuset ved Stavanger lufthavn, ikke sprinkleranlegg. Her skal det tas en gjennomgang av sikkerheten, melder NRK.

Også ved Oslo lufthavn vil flyplasseieren Avinor gå gjennom brannsikkerheten i de to parkeringshusene.

– Det er ikke sprinkleranlegg der, bekrefter kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til Romerikes Blad.

Følere varsler om røyk

Hun understreker samtidig at dette ikke er påkrevd. Parkeringshusene ved Oslo lufthavn har derimot et anlegg basert på følere som varsler om røyk.

Avinor skriver i en pressemelding at de også vil sjekke parkeringshusene ved andre flyplasser.

Samtidig har selskapet startet arbeidet med å undersøke og evaluere storbrannen i Stavanger.

– I likhet med mange andre er jeg overrasket over at brannen fikk et så stort omfang, men nå er det viktig å ta læring av situasjonen, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Startet i dieselbil

Avinor samarbeider med politiet i Stavanger for å finne ut mer om brannen. Den startet i en eldre dieselbil som sto i parkeringshuset. Sørvest politidistrikt informerte onsdag morgen om at det fremdeles var utrygt å gå inn i bygget.

– Det vil derfor også gå noe tid før den branntekniske rapporten kommer, og dermed vil det ta tid å finne ut hva som er brannårsaken, sa Elisabeth Vorland ved Sandnes politistasjon til NTB.