Endringene som vil påvirke lommeboka: – Noen kan bli fristet

NRK-lisensen skal i stedet finansieres over skatteseddelen, ved at personfradraget reduseres. Det er inntekten din som avgjør hvor mye du skal betale.

– Nå kommer alle til å bidra til å finansiere NRK, og mange vil bli trukket mindre enn før. Det skjer en utjevning i betalingen, og jeg tenker dette er noe folk vil oppleve som ganske bra. Du slipper også de to sure regningene i løpet av året. Når utgiften kommer gjennom skatten, vil du ikke merke så mye til det, sier Gundersen.



Hvor mye må du betale? Incedursun har laget en oversikt over hvor mye man må betale i NRK-lisens med den nye ordningen. Du skal aldri betale mer enn 1700 kroner i året hvis du har inntekt over 350.000 kroner. Har du inntekt under det nevnte beløpet, betaler du mindre. I praksis betyr dette følgende: Er det to skattebetalere i husstanden som hver har en inntekt over 350.000 kroner, skal det totalt betales 3400 kroner. For denne husstanden blir lisensen dyrere enn den har vært.

Er det kun én skattebetaler i husstanden med inntekt over 350.000 kroner, skal det totalt betales 1700 kroner. For denne husstanden blir lisensen betydelig billigere enn den har vært.

Husstander uten TV med personer med skattbar inntekt må også betale. Dette betyr at alle med skattbar inntekt skal være med på spleiselaget.

Husstander med eller uten TV med personer som ikke har en skattbar inntekt, betaler ingenting.

Minstepensjonister betaler cirka 20-30 kroner i året.

Dyrere pass

Om du skal ut og reise utenlands, må du ha med gyldig pass. Dette gjelder selv om du bare skal en liten tur til Danmark eller Sverige.

Pass er det eneste norske ID- og reisedokumentet som er gyldig i utlandet, og ofte vil flyselskaper, fergeselskaper og hoteller kreve gyldig ID-dokument ved innsjekking.

De fleste nordmenn bør altså eie et pass. Den 20. desember ble passloven endret, slik at prisene økte fra 1. januar.

Før nyttår kostet nytt pass 450 kroner for voksne og 270 kroner for barn under 16 år. Nå er prisen hevet til 570 kroner for voksne og 342 kroner for barn under 16.

Beløpet du må betale for nytt pass har vært det samme siden 2008. Nå stiger altså prisen med 27 prosent.

Ny skattemelding

For lønnsmottakere og pensjonister kommer det nå en ny skattemelding. En av de viktigste endringene er at ikke alle kommer til å motta denne samtidig.

De første skattemeldingene sendes ut 18. mars. Innen 1. april skal alle ha mottatt skattemeldingen.

– Med den nye skattemeldingen skal det bli betydelig enklere å sjekke opplysninger og fylle ut informasjon. Gjør du noen endringer vil du også få veiledning underveis. Med andre ord får du bedre oversikt, slik at det blir vanskeligere å gjøre feil, sier Incedursun.

Skatteetaten opplyser at det kan være mulig å motta skatteoppgjøret i løpet av én til to uker etter at du leverer skattemeldingen. Dersom du får penger tilbake på skatten, kan du altså motta dette tidligere enn før.

For å kunne motta skattepenger tidligere er det noen betingelser:

Du bruker ny skattemelding

Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen

Du må ha skatt til gode

Du kan ikke ha ubetalte krav

Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

Gundersen synes det er bra at Skatteetaten inspirerer til å fullføre skattemeldingen tidligere. Han advarer samtidig om at pengene du får igjen på skatten kanskje ikke lenger vil komme kort tid før ferien, slik du er vant til.

– Noen kan bli fristet til å bruke pengene tidligere. Det er lurt å ikke bruke opp alle skattepengene med en gang, og heller planlegge hva du skal gjøre med dem. Er du vant til å få pengene til sommeren, er det dumt om du har brukt opp alle pengene før ferien, sier Gundersen.

Han oppfordrer til å bruke skattemeldingen som en mulighet til å gå gjennom økonomien din.

– Det er bra at skattemeldingen forenkles, men det er en ulempe om folk ikke sjekker den og følger med på sin økonomi. Husk at du er ansvarlig for at tallene i skattemeldingen er riktig.

Utleie

Med de nye endringene i eierseksjonsloven er det i 2020 gjort en innstramning i hva som er lov av korttidsutleie i borettslag og sameier. Korttidsutleie defineres som leie i mindre enn 30 dager, og endringene berører ikke langtidsleie.

– Korttidsutleie av boligen din begrenses nå til 90 dager per år. Grensen på 90 dager kan fravikes, og sameiet kan sette grensen til mellom 60 og 120 døgn. Du kan fortsatt leie ut deler av boligen, for eksempel ett rom, eller låne den ut gratis, for eksempel til familie og venner, sier Incedursun.

Gundersen sier begrunnelsen for lovendringen er hensyn til bomiljøet i sameier og borettslag, hvor man bor relativt tett.

– De fleste ønsker ikke å stadig ha nye folk rundt boligen, slik at du aldri vet hvem du møter i oppgangen. Samtidig er det fortsatt hele 90 dager, som betyr at du kan leie ut boligen i 45 helger. Så det er ikke en veldig streng begrensning, sier Gundersen.

Den såkalte ervervsbegrensingen skjerpes også. I eierseksjonsloven er det forbudt å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie.

– Det har likevel vist seg at regelen har vært enkel å omgå ved såkalt «indirekte kjøp», for eksempel ved at man etablerer selskaper som kjøper flere leiligheter i samme sameie. Med de nye reglene vil også indirekte kjøp rammes av ervervsbegrensingene, sier Incedursun.

Eiendomsskatt

Fra 1. januar 2020 innføres lavere maksimal eiendomsskatt. Eiendomsskatten er noe den enkelte kommune kan skrive ut, og slik det har vært frem til 2020, har denne skatten kunnet ligge mellom 1 og 7 promille.

Fra i år settes den maksimale promillesatsen ned fra 7 til 5 promille.

– Dette betyr lavere eiendomsskatt. Men, og dette er en viktig men, dette betyr ikke nødvendigvis at endringen vil få en betydning for akkurat deg, sier Incedursun, og utdyper:

– Hvis kommunen du bor i allerede har en promillesats på 5, vil ikke nedsettelsen ha noe å si for deg. Noe annet du bør være klar over om du bor i en kommune med promillesats på 7 som nå må senkes til 5, er at kommunen har mulighet til å kutte bunnfradraget.

I så fall må du i sum betale den samme skatten likevel.

– Jeg sier ikke at dette vil skje, men poenget er at muligheten er der.