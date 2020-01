Det er ambassadens chargé d'affaires som stiller på møtet, etter det TV2 erfarer. Det er vanligvis den diplomatiske stasjonens nestkommanderende som fungerer som sjef på ambassaden, når ambassadøren ikke er tilstede.

Formålet er informere om hvordan Norge ser på situasjonen i Irak og angrepet på leiren hvor de norske soldatene oppholder seg, i tillegg til konflikten mellom Iran og USA.

Fra UD stiller ansatte på embedsmannsnivå. Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg bekrefter møtet overfor TV 2.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) skal kommentere konflikten i Midt-Østen senere i ettermiddag.

– Svært alvorlig

Norge har omlag 70 soldater stasjonert i Anbar-provinsen i Irak. Natt til onsdag ble Ain-Asad-basen der de oppholder seg utsatt for et iransk rakettangrep.

Angrepet er ifølge iranske myndigheter et svar på at generalen Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk bombeangrep for få dager siden.

Den norske styrkens oppdrag i Irak er å bistå irakiske sikkerhetsstyrker i kampen mot IS.

Tidlig onsdag opplyste Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at de er bekymret for eskaleringen i situasjonen.

– Vi ser svært alvorlig på angrepet på to av koalisjonens militære leire i Irak. Jeg vil oppfordre alle parter til å bidra til å roe situasjonen ned og hindre at den eskalerer ut av kontroll, skrev Bakke-Jensen i en pressemelding.

Saken oppdateres