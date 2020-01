Frode Berg: – E-tjenesten har tatt grep mot flere ansatte

Oppgjør for pokerspilling

En av de fire ansatte i norsk etterretning, som ifølge Berg presset ham til oppdragene, er en etterretningsoffiser i 50-årene som var ansatt ved E-tjenestens lokale hovedkvarter samtidig som han var en aktiv Ap-politiker i lokalsamfunnet.

BLE OVERVÅKET: Ifølge opplysninger som Frode Berg fikk i Russland, har FSB overvåket boligkomplekset som Etterretningstjenesten har brukt. Foto: Aage Aune/TV 2

En vinterdag i 2015 inviterte etterretningsoffiseren Berg til et møte i leiligheten han bodde i.

Ifølge Berg er det stort sett ansatte i Etterretningstjenesten i Sør-Varanger som tidligere har bodd i det hvitmalte boligkomplekset.

– Et visst beløp i euro skulle legges i en konvolutt. Det skulle skrives en adresse på, og en melding inne i konvolutten – en melding på russisk om at dette var et oppgjør for siste pokerspilling, sier Berg om det første kuréroppdraget i TV 2-dokumentaren som blir tilgjengelig på TV 2 Sumo fredag kveld.

Før det neste kuréroppdraget tok etterretningsoffiseren fra Kirkenes kontakt med Frode Berg, og spurte om han ville påta seg et nytt oppdrag, siden det første hadde gått så bra.

– Han sa at vi kunne møtes i Oslo, så skulle jeg få hilse på en annen person. Og det gjorde vi. Vi møttes på et hotellrom i Oslo, sier Berg.

Åtte hotellmøter

Kontakten «Jørgen» møtte Berg i alt åtte ganger på Thon Hotel Opera i Oslo sentrum.

– Jeg hilste på vedkommende og han ble presentert som en som jobbet i E-tjenesten i Oslo, som ville følge meg opp for ettertiden hvis det ble flere oppdrag. Han fremsto tillitvekkende han også. Vi fikk god kontakt. Jeg hadde ikke noe imot ham. Han var ganske blid og takknemlig for at jeg ville gjøre dette for dem, sier Frode Berg til TV 2.

Under disse åtte møtene som foregikk på et hotellrom og i åpne møtelokaler med sittegrupper fikk Berg overlevert penger, en Nokia 3310 mobiltelefon, en minnepinne og flere minnekort.

– Telefonen har jeg levert tilbake til E-tjenesten etter avtale. De ønsket den tilbake. Og det samme med en USB-stick som de har vært på jakt etter. Det var der jeg hadde lagret dokumentet der jeg kunne finne adressene og teksten som skulle stå i det lille brevet sammen med pengene. Alt dette er levert tilbake til tjenesten, sier Berg.

Bitter og sint

Den tidligere grenseinspektøren understreker i et omfattende intervju med TV 2 at Etterretningstjenesten har fulgt ham opp på en profesjonell måte og taklet situasjonen godt etter at han ble løslatt og utvekslet i et spionbytte i Litauen.

Frode Berg ble fløyet fra Litauen til Norge med et finskregistrert privatfly. Foto: Darius Mataitis/NTB scanpix

– Etter at vi kom tilbake til Norge var vi på en skjermet plass den første uken. De har fulgt meg der og har fulgt opp etter det. Jeg synes de gjorde en utmerket innsats for at jeg skulle gjenvinne tilliten og ikke hate hele E-tjenesten. Jeg er fortsatt bitter og sint på de som fikk meg ut i dette.

– Men du har tilgitt E-tjenesten?

– Ja, jeg har det. Jeg tilgir dem ikke for det som har skjedd med meg, men jeg har fått en tillit til dem og tilgitt dem. Men ikke de personene som fikk meg ut i dette. Nå vet jeg at det er truffet tiltak mot de personene i E-tjenesten som har hatt med saken å gjøre, så får den saken gå sin gang.

– Hva slags tiltak?

– Det vet jeg ikke. Men jeg vet at folk er blitt flyttet på og det er gjort tiltak, svarer Berg.

– Det er klart at noen i E-tjenesten har tabbet seg skikkelig ut, og det fremgår ganske tydelig for meg at det er amatørmessig. Jeg ser bare at det å sende meg fem ganger på samme oppdrag til samme sted er en tabbe i seg selv. Hva er hensikten med det? Og det er et av svarene jeg skal ha. Hvorfor gjorde de det på denne måten? Dette er ikke normal prosedyre, sier Frode Berg til TV 2.

– Føler nok et visst ansvar

Berg forteller at han under den første samtalen med etterretningssjef Morten Haga Lunde og hans stedfortreder Tom Rykkin har fått en beklagelse og «en skikkelig unnskyldning».

– Jeg har ikke lyst til å laste noen i ledelsen i E-tjenesten for at de har brukt meg. Men de føler nok et visst ansvar for det som har skjedd, og at det gikk så galt.

– Har du fortsatt noe uoppgjort med E-tjenesten?

– Ja, det har jeg fortsatt. Jeg krever svar på en del ting som jeg forventer å få svar på. Fra første stund er det blitt gjort helt klart for meg at alt er frivillig. Det er ikke noe pålegg om debrief eller munnkurv fra E-tjenesten eller andre. Og det har forundret meg litt. Men nå er jeg lojal mot systemet. Det er mye jeg ikke kan prate om. Informasjonen jeg sitter på i dag som jeg har fått fra russisk side og som jeg har fanget opp der, skal jeg dele med dem.

– Har dere skværet opp?

– Vi er i ferd med å skvære opp. Alle, ikke bare Forsvaret, har opptrådt ganske ydmykt overfor meg, fra jeg ble løslatt og kom hjem. E-tjenesten har tatt ansvar, det er bare så synd at de ikke kan gå ut og si noen ord til media eller folket. Jeg har full forståelse for at E-tjenesten ikke går ut og snakker om det de driver med. Men i denne spesielle saken kunne de gått ut og lagt ballen død ganske raskt ved kanskje å erkjenne at de har tabbet seg ut. Ferdig med det. De behøver ikke gå i detaljer, sier Frode Berg til TV 2.

– Hva med å skvære opp med føringsoffiserene?

– Det får vi se på. Jeg har i alle fall allerede snakket med E-tjenesten om det kan være mulig i fremtiden. De kan få stå ansikt til ansikt med meg og se meg inn i øynene, hvis de er sterke nok til det. De har gjort en tabbe i arbeidslivet som de er nødt til å bære med seg ut livet. Jeg kan bære det på en helt annen måte, sier Frode Berg.

Ifølge Berg har Etterretningstjenesten mer eller mindre trukket seg ut av Sør-Varanger, og personell er overført til Vadsø eller Oslo. Men blant de som er igjen, er det fortsatt etterretningsfolk som er knyttet til saken, sier han.

– Dagliglivet må gå videre. Det er et lite lokalsamfunn. Alle kjenner alle og vi kan fort treffe på hverandre på gaten. Jeg har allerede opplevd en person jeg støtte sammen med. En som har vært ganske sentral i det jeg var involvert i. Han tok beina fatt da han så meg. Jeg ønsker ikke at det skal være slik i fremtiden, sier Berg til TV 2.

Se dokumentaren «Motvillig spion – Frode Bergs hemmelige liv» på TV 2 klokken 22.30 fredag.