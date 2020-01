– De setter Børge Lunds integritet i et dårlig lys

– Vi har null fokus på det under mesterskapet. Vi har arbeidsoppgaver nok, sier Berge, som også henviser til Langerud.

Men han kan fullrose apparatet han har rundt seg.

– Spillerne får oppfølging hele året, og de får muligheten til å bli veldig, veldig gode. Det er et sterkt team som står bak. Det er vanvittig bra, sier Berge.

– Så da er det viktig å beholde alle?

– Ja, det er jo det. Man vil ha de sterkeste med seg, sier Berge.

TV 2s ekspert Bent Svele er sikker på Berge får beholde sin assistent.

– Det har aldri vært så mange enig i norsk håndball, men samtidig er dette en ikke-sak. Det vil overraske meg mye om en ung og norsk håndballtrener på vei frem som får muligheten til å trene et Champions League-lag og Norges beste lag, blir diskvalifisert til å være landslagstrener, sier Svele.

Vil ikke kommentere mer

VG skriver tirsdag at styret i Norsk Topphåndball enstemmig har signert et protestbrev til Norges Håndballforbund. Der sier de klart at de prinsipielt er imot at samme person er både landslagstrener på seniornivå og elitetrener i en norsk klubb for samme kjønn.

– Vi har i ettertid snakket med elleve av tolv klubber. Alle støtter oss. Det var ikke naturlig å snakke med Elverum, sier styremedlem Jørn-Magne Johannessen i Norsk Topphåndball til VG.

TV 2 har vært i kontakt med Johannessen både tirsdag og onsdag, men han ønsker ikke å kommentere saken mer før til etter håndball-EM er ferdig.

– Nå ønsker vi ro og fokus på EM, sier Johannessen.

Norge åpner EM mot Bosnia-Hercegovina hjemme i Trondheim fredag kveld.