Team Emirates-syklisten hadde satt ifra seg bilen i parkeringshuset ved Sola flyplass da han dro til Gran Canaria.

Tirsdag sto parkeringshuset i full brann, og Bystrøm var en av mange som mistet bilen i ødeleggelsene.

– Den sto parkert der taket er rast sammen, så ser nok ikke mer til den bilen, forteller syklisten til TV 2.

– Jeg har heldigvis god forsikring, så får ta en runde med de hva som skjer videre, legger han til.

Kristoff med live-oppdatering

Onsdag publiserte Bystrøm først et bilde av bilen hans med teksten «Gonna miss my car» i storyen på Instagram. Deretter to bilder som illustrerte hvor bilen hans var plassert i parkeringshuset.

Bystrøms bil. Foto: Instagram

Litt senere på dagen publiserte lagkamerat Alexander Kristoff en video av seg selv i sin story, der han var på sykkeltur til parkeringshuset ved Sola flyplass. Han filmet også ruinene og kom med en liten oppdatering på hva som var skjedd.

– Jeg er på Sola flyplass og ser på området hvor det var en brann i går i parkeringshuset her. Lagkameraten min i UAE, Sven, har bilen sin parkert her et eller annet sted. Så det er trolig ikke noe igjen av bilen hans, sier Kristoff i videoen.

Bystrøms svar til Alexander Kristoff. Foto: Instagram

Bystrøm svarte på innlegget med mer humor og tok et screenshot av Kristoff som han publiserte med følgende tekst lagt på:

«Thanks for live report about my car, Kristoff», etterfulgt av en latter-emoji.

– Godt ingen personer ble skadet

Brannen skjedde mens Bystrøm fremdeles var på Gran Canaria. Det var da han kom hjem etter en treningsøkt tirsdag kveld han fikk nyheten om hva som hadde skjedd.

Men selv om bilen hans, en Mini Cooper, gikk tapt, er Bystrøm bare glad for at det ikke gikk verre.

– Da jeg så helikopterbildene av parkeringshuset på Aftenbladet var det jo en bekreftelse i seg selv. Biler kan jo alltids erstattes, så skal nok gå bra for meg. Det var bare godt ingen personer ble skadet, understreker Bystrøm.