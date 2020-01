En død blindpassasjer ble tirsdag funnet i understellet på et Air France-fly i Paris, skriver nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Flyselskapet opplyser i en uttalelse at personen ble funnet etter at et flyet, som kom fra Elfenbenskystens største by, Abidjan, landet på Charles de Gaulle-flyplassen.

Selskapet uttrykker videre sin «dypeste sympati og medfølelse» i forbindelse med tragedien.

Ifølge nyhetsbyrået opplyser en fransk polititjenestemann at det er snakk om en ung afrikaner. Franske medier har meldt at vedkommende er et barn, men tjenestemannen mener det er for tidlig å fastslå alderen.

– Bortsett fra det menneskelige dramaet, viser dette en betydelig mangel ved sikkerheten på flyplassen i Abidjan, sier en sikkerhetskilde fra Elfenbenkysten til AFP, ifølge BBC.

Saken er fortsatt under etterforskning.

Det har også tidligere hendt at mennesker har forsøkt å krysse landegrenser ved å gjemme seg i brønnene som landingshjulene trekkes opp i. Det er likevel ekstremt sjeldent at folk overlever slike forsøk å snike seg med fly.