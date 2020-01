I fjor ble Magnus Carlsen nedstemt på sjakkongressen, men nå inngår sjakkgeniet en egen sponsoravtale med spillgiganten Kindred.

Det betyr at det nok engang vil bli trykk rundt norsk sjakk og spillindustri.

Den nye avtalen vil i løpet av to år gi Carlsens egens sjakklubb, Offerspill SK fire millioner kroner.

–Dette er jeg stolt over og glad for. Disse midlene vi bidra til at Offerspill SK kan fortsette å vokse, og at klubben kan bidra med talentutvikling og breddesatsing på et norsk nivå sjakk ikke har sett tidligere, sier Carlsen til VG.

Daglig leder i Offerspill, Jon Kristian Haarr omtaler den ferske avtalen som "historisk" ifølge VG.

– Norsk sjakk får ikke fra Norsk Tipping. Vi mener at finansieringsmodellen bør endres, sier Haarr.

Slik er den nye avtalen: