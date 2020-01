De siste årene har Katrine Moholt «skiftet mannlig programledermakker» fra uke til uke gjennom sommeren.

Når Allsang på grensen har premiere på TV 2 torsdag 25. juni i år har hun derimot fått «fast følge» igjen.

70 forskjellige menn

Stian «Staysman» Thorbjørnsen har tidligere vært gjesteprogramleder for Allsang på grensen sammen med Katrine. Nå går han inn i en fast rolle.

– Nå har jeg hatt 70 forskjellige menn som mine makkere de siste 10 årene, så det var kanskje på tide med «fast følge» igjen. Og der er jo Stian helt perfekt. Som artist synger han akkurat det folk vil ha, og i tillegg er han en superflink programleder. Vi har allerede en veldig god kjemi, så dette kommer til å bli en fantastisk sommer, sier programleder Katrine Moholt.

Sist Katrine hadde fast programlederfølge var helt i starten av Allsang, da Tommy Steine ledet programmet sammen med henne de tre første sesongene.

Fast inventar

Staysman gleder seg til å få en fast plass i programmet som han allerede føler stort tilhørighet til.

– Akkurat nå var dette det eneste TV-programmet jeg ønsket å jobbe med, så da henvendelsen fra TV 2 kom var jeg rask med å si ja. Jeg har jo vært fast inventar under Allsang på grensen i flere år både som artist og gjesteprogramleder, så regner meg jo allerede en del av den utvidede Allsang-familien. Det her er rett og slett bare helt nydelig, og det er deilig å være Katrine sin faste partner. For nå har hun faktisk vært ute på vift altfor lenge, smiler Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

Billettsalg igang

Ønsker man å være publikum i det populære sommerprogrammet kan man sikre seg billetter allerede idag.

– Det er bare å gå inn på Ticketmaster og finne ut hvilken dag du vil komme og kose deg sammen med oss på verdens beste festning, i verdens beste by, sier Moholt.

Allsang på grensen spilles inn på Fredriksten Festning i Halden og sendes på TV 2 hver uke gjennom sommeren fra torsdag 25. juni til og med torsdag 7. august.