Aryan (20) får spille mot verdensstjernene

– Jeg har aldri spilt et klassisk sjakkparti mot Magnus. Det ser jeg veldig fram til.

– Må du gjøre noe ekstraordinært når du for første gang skal spille i en superturnering?

– Jeg må være spesielt godt forberedt på åpninger. Og jeg trenger en sekundant; en som kan hjelpe meg med forberedelsene til partiene. Jeg er i gang med å sondere terrenget med tanke på å få tak i den hjelpen.

God ukelønn

Deltakelse i Altibox Norway Chess vil bety en velkommen ekstrainntekt for Aryan Tari i 2020. For der verdensmester Carlsen er mangemillionær og den øvrige verdenseliten også velhavende; er det en utfordring for spillere som ikke er topp 100 å livnære seg av sin sport. I Norway Chess er utøverne garantert minst kr. 120.000 (10. plass – se liste) for ti dagers arbeid.