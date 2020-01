Det skal være mange kjøretøy i det aktuelle garasjeanlegget.

Det var like over klokken 12 at politiet i Oslo meldte om at de var på vei til brannen i garasjeanlegget på Haugerud i Oslo.

110-sentralen har sendt åtte brannbiler til stedet.

– De to første brannbilene har akkurat kommet fram. Det er full fyr i et garasjeanlegg. Vi anmoder alle om å holde seg unna den giftige røyken fra brannen og lukke vinduer og dører, skriver 110-sentralen Oslo på Twitter.

Brannvesenet opplyser at de har fått god effekt av den første innsatsen på stedet.

– Omtrent halvparten av garasjeanlegget brenner, og vi forsøker nå å redde de bilene som ikke allerede er tatt av flammene, sier vaktkommandør ved 110-sentralen Glenn Gulbrandsen til TV 2.

Han sier brannvesenet begynner å få kontroll på flammene, og at det ikke er spredning til bygg i nærheten.

Det er ingen mistanke om at mennesker skal være skadd i brannen.