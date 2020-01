– Hvis Iran gjør dette, får de hele verden mot seg

Tirsdag kveld avfyrte Iran en rekke raketter mot militærbasene Ain al-Assad og Erbil i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til.

Konflikten etter USAs likvidering av den mektige iranske generalen Qasem Soleimani skaper usikkerhet i verden og på børsene.

– Verden er avhengig av Midtøsten på grunn av oljeproduksjonen i regionen. Skulle verdens oljetilgang begrenses ved en større konflikt mellom USA og Iran, vil det påvirke alle, sier analytiker og aksjeekspert i Nordnet, Roger Berntsen.

Hormuzstredet

Frykten for at konflikten skal eskalere har ført til at børsene faller.

– I Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har du noen av verdens største oljeproduksjoner. For at verden skal gå sin vante gang, må oljeproduksjonen fra denne regionen nå ut til resten av verden, sier Berntsen.

Eksperten sier det er Hormuzstredet som er nøkkelen. Rundt en femtedel av verdens olje passerer gjennom stredet i tankskip.

– Frykten er at Iran skal stanse all skipstrafikk gjennom stredet. Da vil en femtedel av verdens oljeproduksjonen midlertidig opphøre. Hvis Iran gjør det, vil de få hele verden mot seg.

Analytiker og aksjeekspert i Nordnet, Roger Berntsen. Foto: Nordnet

Konsekvenser

Berntsen forklarer hvordan et slikt scenario ville ført til at økonomien stopper opp, og dermed få konsekvenser for alle.

– Dersom oljeproduksjonen i Midtøsten opphører, vil prisen på olje stige rett til værs. Det betyr at transportkostnader og fyringskostnader vil løpe løpsk, og det vil ikke verdens aktører tåle.

Eksperten sier den høye oljeprisen raskt ville gitt de ulike aktørene betalingsproblemer, som i tur ville forplantet seg til finansverdenen og banksektoren.

– Det er den store frykten som gjør seg gjeldende på børsene. Verden ville stoppet opp. Dette forteller hvor viktig oljen er for alle.

Lite sannsynlig

Hvorvidt dette faktisk kommer til å skje, mener Berntsen er noe ganske annet. Han tror ikke det er sannsynlig at Iran vil blokkere Hormuzstredet.

– Hvor sterke er egentlig Iran i dag? De er kanskje på sitt svakeste på flere tiår, og kanskje er de så svake at de ikke har nok støtte og venner som kan bidra til en større hevn, sier Berntsen, og utdyper:

– Det er bare to land som kunne gjort dette til noe langt mer alvorlig, og det er Russland og Kina. Russland tjener på den anspente situasjonen med høye oljepriser, mens den største taperen ved økonomisk revers er Kina. Verken Russland eller Kina vil tjene på å hjelpe Iran.