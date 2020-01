Utskjelt som Netflix-skurk – kan gjøre sensasjonelt Premier League-comeback

Se Sheffield United-West Ham United fredag fra 20.30 (kampstart 21.00) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

21. mai 2017 spilte Jack Rodwell 90 minutter sentralt på midtbanen for et Sunderland som hjelpeløst tapte 1-5 for ligamester Chelsea på Stamford Bridge.

Laget hans var allerede nedrykksklare - endte 16 poeng bak trygg plass - og mannen som en gang hadde vært ett av Englands største talenter hadde nettopp fullført sitt tredje år av en femårskontrakt med klubben.

Sommeren 2014 hadde han signert for over 100 millioner kroner som fersk ligamester med Manchester City, fått etter rapportene over 700 000 kroner i ukelønn, og var den eneste av spillerne i Sunderland-troppen som - da de altså rykket ned tre år senere - ikke hadde en klausul om automatisk 40% lønnsreduksjon i sin kontrakt.

Portrettert som «skurk« i suksesserie på Netflix

Da spilleren så viste seg vanskelig å kvitte seg med, var det liten tvil om at hans posisjon i både laget og byen ble mer og mer utsatt, noe Netflix-dokumentaren «Sunderland Til I Die» virkelig skulle understreke til gagns.

I suksesserien som fulgte Sunderland gjennom hele comebacksesongen på nivå to får man et innblikk i alt som skjer i gangene på Stadium of Light, og det kommer tydelig frem at Rodwell nekter å forlate klubben til tross for at de gjør alt de kan for å kvitte seg med ham.

– Nå er det jo en stund siden jeg så serien, men han kom ikke akkurat godt ut av det. Han framstod som en spiller som ikke lenger gadd å prøve å kjempe seg inn på laget, og kun var opptatt av å mele sin egen kake. Han ble seriens «skurk», sier TV 2s fotballblogger- og ekspert Mina Finstad Berg, som samtidig minner om at det må tas høyde for at dokumentaren ikke nødvendigvis viser hele bildet.

– Nå skal det sies at selv om vi får et helt unikt innblikk i klubben i den TV-serien, er det fortsatt mye vi ikke vet. Serieskaperne har hele veien tatt valg som påvirker hvordan vi oppfatter de ulike menneskene i serien. Vi vet ikke hva som har blitt kuttet ut blant alle opptakene de har.

Fakta: Jack Rodwell Født: 11. mars 1991 (28 år)

Posisjon: Forsvar/midtbane

Klubb: Sheffield United

Tidligere klubber: Everton (1998-2012), Manchester City (2012-14), Sunderland (2014-18), Blackburn (2018-19)

166 kamper og ti mål i Premier League

3 A-landskamper for England (2011 og 2013)

Premier League-vinner 2013/14, 2. plass i FA-cupen 2008/09, 2. plass i U21-EM 2009

Det som uansett er et faktum er at Rodwell blir værende hele sesongen mot klubbledelsens ønske, før han i august 2018 - når Sunderland nok en gang har havnet sist på tabellen og rykket ned enda en divisjon - går med på å terminere sin kontrakt ett år før den går ut. «Thank goodness his time on Wearside has come to and end» skriver lokalavisen Chronicle Live, og regner seg fram til at det tidligere stortalentet har kostet klubben nærmere 50’000 kroner per minutt han har vært på banen i løpet av en fireårsperiode som altså også har inkludert to nedrykk. «Pund for pund må han være den verste signeringen i Sunderlands historie», skriver de.