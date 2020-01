ETT AV 56: Dimitar Berbatov scoret totalt 56 mål på 149 kamper over fire sesonger for Manchester United. Foto: Andrew Yates/AFP

– Jeg kommer jo fra et lite land. Jeg vet hvordan det var. Jeg spilte sammen med spillere som ikke hadde noe. Vi delte på brødet slik at hele laget fikk noe å spise. Jeg vet hvordan det er både å ha mye og å ha lite. For meg som kommer fra et lite land var det å ha suksess i en storklubb målet. Da jeg oppnådde det, var jeg verdens lykkeligste, sier Berbatov om valget av de røde djevlene i stedet for City.

I løpet av sine fire sesonger i Manchester vant han to ligatitler, spilte én Champions League-finale og ble toppscorer i Premier League. Den siste av sesongene var det dog City som ble mestere, men Berbatov bedyrer at en overgang dit i praksis aldri var aktuelt.

– Jeg møtte aldri City, for helt siden det øyeblikket jeg kom til England og så Manchester United, så skjønte jeg at det var noe spesielt. Det var auraen, historien. Et lag må ha en historie for å være interessant. Da Manchester United ville ha meg, så jeg til agenten min at vi skulle dit. De siste dagene før ringte de fra Manchester City. Vi satt i en bil med Sir Alex på vei til treningsanlegget. Da ringte de. De tilbød det ene og det andre. Mer og mer. Men jeg sa til agenten min at jeg bare ville til United. Dette var min avgjørelse. Jeg ville vokse både som person og spiller. Og da kom alt annet til å følge med, forteller den nå 38 år gamle tidligere Premier League-profilen.

Derfor snakket han ikke i garderoben

Berbatov huskes kanskje aller beste for et kroppsspråk som ikke akkurat oste av lykke, han kunne virke mutt og sur og skal ifølge Neville ha vært ekstremt stille og konsentrert da han entret Manchester United-garderoben.

– Da jeg kom til Manchester United, hadde dere alle de beste spillerne. Det var en enorm ære for meg. Derfor snakket jeg lite. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Sånn er det. Tro meg på det. Spesielt for unge gutter, og jeg var ung da, forteller Berbatov mens de to mimrer tilbake til 3-2-kampen mellom United og Liverpool i 2010, der bulgareren scoret tre ganger.

Lørdagens opptreden for TV 2 blir også en anledning til å hilse på Brede Hangeland igjen, for det var nettopp i Fulham at Berbatov fortsatte sin karriere etter at tiden i Manchester United var over. I 1,5 år var de to lagkamerater i Vest-London.

PS! I Gary Neville’s Soccerbox-episoden med Berbatov ser du ham også fortelle om hvorfor han alltid følte at det kom til å skje noe spesielt da han spilte på White Hart Lane, om hvorfor han elsket å spille mot Jamie Carragher og om hvem han anså for å være den tøffeste motspilleren i Premier League.

Sammen med Neville går han også gjennom noen av karrierens flotteste mål, og han forklarer hvorfor han faktisk var direkte misfornøyd med enkelte av scoringene han satte inn i løpet av Premier League-karrieren. I tillegg forklarer han hvordan kjæresten fikk ham til å beholde beina på plantet på jorden etter det nevnte hat-tricket som Manchester United-spiller mot Liverpool i 2010.

