Verdens bilprodusenter er midt i en stor omveltning om dagen. Store investeringer knyttet til ny teknologi og elektriske drivlinjer, medfører at mange må redusere kostnadene betydelig.

Det har vi sett flere eksempler på den siste tiden. Blant annet hos Audi og Mercedes, som begge må kvitte seg med tusenvis av ansatte.

Tøffere økonomisk tider, gjør også at flere bilprodusenter søker nye samarbeidspartnere med mål om å senke kostnadene.

Volvo + Mercedes?

Nå er det ifølge det tyske nettstedet Automobilwoche, spennende samtaler på gang mellom Volvo og Daimler, sistnevnte eier blant annet Mercedes-Benz.

Her skal det være snakk om et samarbeid om å utvikle fossilmotorer. For selv om både Volvo og Mercedes er i gang med en elektrisk satsning, vil både bensin- og dieselbilen være svært sentral i mange år fremover.

Ifølge Automobilwoche har en talsmann i Volvo bekreftet at de er i innledende samtaler med Daimler.

Enn så lenge er det ikke landet noen offisiell avtale.

Både Volvo og Mercedes er langt fremme på motorteknologi. Et eventuelt samarbeid vil bidra til en betydelig reduksjon i videre utviklingskostnader.

Eier nesten 10 prosent

At nettopp Volvo og Daimler er i dialog om et mulig samarbeid, kommer ikke som noen stor overraskelse for mange.

I februar 2018 ble det nemlig klart at Volvo-eieren Geely har kjøpt 9,69 prosent av aksjene i Daimler. Dermed er det naturlig at Volvo og Mercedes ser på mulighetene for et eventuelt samarbeid.

I fjor meddelte Volvo i tillegg at de kommende fossil- og hybridmotorene skal utvikles i et nytt, frittstående selskap, slik at Volvo kan fokusere fullt på utvikling av sine elektriske drivlinjer.

Dermed er det ikke utenkelig at det er i denne satsningen Daimler og Mercedes kommer inn i bildet.

2019 ble et rekordår for Volvo – med over 700.000 solgte biler. Det er XC60 som er bestselgeren globalt, etterfulgt av XC40.

