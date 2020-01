Det australske flyselskapet Qantas har bedt pilotene på ruten mellom London og Perth om å fly utenom de to landene. Det gjør at flyene må ta færre passasjerer og mer drivstoff for å kunne bli i lufta mellom 40 og 50 minutter ekstra.

Også Air France, KLM og Lufthansa flyr utenom Iran og Irak inntil videre. Flere flyselskaper har også kansellert flygninger til Iran og Irak.

Malaysia Airlines og Singapore Airlines dirigerer også flyene sine utenom iransk luftrom.

Norwegian fortsetter sine flyginger over iransk luftrom, på flyginger til og fra Dubai.

Selskapet skriver i en epost til NRK at de er i tett dialog med luftfartsmyndigheter og at de forholder seg til disse.

– Sikkerheten for våre passasjerer og vår besetning har alltid absolutt høyeste prioritet, skriver selskapet.

Angrep i Irak

Det var like før midnatt tirsdag norsk tid, at Iran avfyrte en rekke raketter mot militærbasene Ain al-Assad og Erbil i Irak.

Angrepene kommer som svar på USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani forrige uke.

I en direktesendt tale onsdag morgen, sa Irans øverste leder Ali Khameni at angrepene er «et slag i ansiktet til USA», men at militær handling ikke er nok.

– Militær handling som dette er ikke tilstrekkelig. Det som er viktig er å ende den ødeleggende amerikanske tilstedeværelsen i regionen, sa han.

Ikke skadde nordmenn

Omtrent 70 nordmenn er stasjonert i Ain al-Assad. Brynjar Stordalen, pressetalsmann i Forsvarets operative hovedkvarter, forteller at de har fått bekreftet at det står bra til med alle de norske soldatene.

Det var også flere britiske soldater på basene som ble rammet. Storbritannias utenriksminister Dominic Raab fordømmer angrepene. Han sier at «de uforsvarlige og farlige angrepene ikke bør gjentas».