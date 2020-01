I desember avslørte Thomas Numme at han kommer tilbake på TV-skjermen i det nye TV 2-programmet «Casa Numme».

Sammen med konen, den kjente radiostemmen Annette Walther Numme, inviterer han norske kjendispar til en god prat om livet og kjærligheten, og første par ut er Stian Blipp (29) og konen Jamina (30).

– Jeg har sett opp til deg siden jeg var en liten gutt. Dere begynte med Senkveld da jeg var en drittunge. Jeg har alltid prøvd å være profesjonell når jeg møter deg, men har alltid synes det har vært veldig stas, avslører Stian overfor Thomas.

Mye på kort tid

Det har skjedd mye på kort tid i livet til Stian Blipp. I løpet av et par år tok han over programlederjobben i Senkveld, giftet seg med sin kjære Jamina og fikk datteren Noelle.

– Ja, det gikk veldig fort, forteller Jamina.

– Vi tenkte at vi skulle vente litt lenger, men så fikk vi en kjip beskjed av mamma som har vært syk i nesten ti år, forklarer hun.

Moren hadde fått tilbakeslag og blitt syk igjen.

– Hun har hatt kreft mange ganger, men blitt frisk av det. Så fikk hun det igjen, og de sa at denne gangen så går det ikke. Det var forbanna tungt, forteller Stian.

Ringte svigermor

Dermed bestemte de seg for å kaste seg rundt og gifte seg så fort som mulig.

– Jeg visste dette før jeg skulle fri. Jeg ringte din mor og sa «Trude, kan jeg få lov til å fri til Jamina»? Jeg husker hun begynte å grine, så begynte jeg å grine og så sa hun at det ville hun, forteller Stian.

Å ha en mor og svigermor som har vært syk hele tiden de har vært sammen, har brakt de to nærmere hverandre.

– Stian har tvunget meg litt til å snakke om alt jeg føler. Han har vært sykt irriterende, men jeg har hatt veldig godt av det, innrømmer Jasmina.

Fantastisk nyhet

Omstendighetene gjorde perioden før bryllupet til en tung tid, men så snudde alt.

– Det ble et mirakelår. Vi var veldig lei oss, men så ... vi håpet å få giftet oss mens hun levde, og så fant vi ut at vi skulle få Noelle og jeg håpet at din mor skulle få møte henne, sier Stian rørt.

Men mot alle odds kom det en fantastisk nyhet over sommeren.

– Da fikk vi melding om at hun var blitt frisk, smiler han.

– De sa det ikke kom til å gå, og så gikk det. Hun er en helt rå dame, skryter han av svigermoren.

«Casa Numme» har premiere på TV 2 søndag klokken 21.45. Du kan også se det første programmet på TV 2 Sumo nå!