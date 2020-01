Etter å ha måttet trene alternativt som følger av en kneskade var Erling Braut Haaland (19) omsider på plass på treningsfeltet på Marbella onsdag med fotballskoene på beina.

Sammen med spillerne som ikke spilte mot Standard Liège tirsdag begynte Haaland økten med litt fotballtennis. Han var på lag med danskene Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen, og spilte mot Thorgan Hazard, Marco Reus og Paco Alcácer.

Deretter ventet noen tekniske øvelser med ball i beina, før det ble satt igang firkantøvelse med tre mot tre på liten bane. Haaland hadde noen smårustne involveringer underveis i treningsøkten, ikke unaturlig etter så lang tid ute med skade.

Haaland så skarpere ut mot slutten av økten som var over klokken 11.45 etter å ha vart i rundt en time.

At Haaland har fått fotballskoene på er godt nytt med tanke på de to kommende kampene under treningsleiren i Spania. Lørdag skal Dortmund i aksjon to ganger, mot henholdsvis Feyenoord og Mainz. Begge kampene sendes på TV 2 Sumo.

TV 2 Sumo:

Lørdag 11. januar 11.55: Borussia Dortmund - Feyenoord (Kampstart 12.00)

Lørdag 11. januar 16.55: Borussia Dortmund - Mainz (Kampstart 17.00)