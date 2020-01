– Vi har avhørt eier av den eldre dieselbilen, hvor brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn, Sola, startet i går ettermiddag, sier Elisabeth Vorland, seksjonsleder etterretning og etterforskning ved Sandnes politistasjon.

I tillegg er flere andre vitner som så brannen i startfasen avhørt.

– Vi har også hentet inn en del videoer, og dette arbeidet vil vi også fortsette med. Forholdene rundt bilbrannen er temmelig oversiktlig, men nå må vi finne ut hvorfor brannen startet, sier Vorland.

Utrygt

Det vil ta tid før kriminalteknisk kan gå inn på brannåstedet, opplyser politiet.

– Dette er på grunn av skadene brannen har påført parkeringshuset, og at det dermed fremdeles er utrygt å gå inn. Det vil derfor også gå noe tid før den branntekniske rapporten kommer, og dermed vil det ta tid for å finne ut hva som er brannårsaken, sier Vorland.

Folk som har fått bilene sine skadet bes ta kontakt med sitt forsikringsselskap og referere til straffesaksnummer 15012846.

Lang tid

Brannsjef Nils-Erik Haagenrud opplyser at parkeringshuset ved Sola Lufthavn ikke vil være sikret før om mange dager.

Selve brannen har de tro på at de får slukket i løpet av dagen, opplyser han til TV 2.

Det er også stor risiko for at bygget kan kollapse.

– Det er veldig ustabilt, hele bygget. Det er stor fare for at det kan kollapse, og vi kommer til å ha vakthold for å sikre at ingen tar seg inn i bygget, sier Haagenrud.

Brannsjefen forteller at det er store setningsskader i bygget og i konstruksjonen.

– Vi kan ikke sende inn mannskapene før vi har fått avstivet og sikret bygget. Det kommer til å ta flere dager, sier han.

Rundt 300 biler er antatt å ha gått tapt i brannen. Ingen mennesker er skadd.

– En slik type brann er et skrekkscenario for oss i brannvesenet; både branner i anlegg som dette og i underjordiske anlegg. Det er stor risiko når vi skal sende inn folk, sier han.