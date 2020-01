Hva er vel bedre enn å lage sunn og god mat for en billig penge? Marie Thrane har skaffet seg en stor tilhengerskare gjennom Instagram-kontoen @middagfor25kr og har nå skrevet kokeboken «Middag for 25kr».

Her får du oppskrift på smakfull og mettende gulrotsuppe og kylling med appelsinsalat:

Gulrot og søtpotetsuppe med frisk ingefær

4 porsjoner

5-6 gulrøtter

1 søtpotet, ca. 300 g

(kan erstattes av gulrøtter og vanlig potet)

(kan erstattes av gulrøtter og vanlig potet) 1 gul løk

2 fedd hvitløk

1 ss finhakket frisk ingefær

1 ss matolje (olivenolje eller rapsolje)

1 ts chilipulver

2 dl tørre røde linser

ca. 1 ½ l vann

2 grønnsaksbuljongterninger

salt og pepper

Skrell og skjær gulrøtter og søtpotet i terninger/biter. Hakk løk og hvitløk.

Varm oljen i en mellomstor kasserolle. Tilsett gulrøtter, søtpotet og løk og surr i olje et par min (løken skal kun bli blank). Tilsett hvitløk, ingefær og chilipulver og surr videre i 4-5 min for å trekke ut smakene. Tilsett vann og buljongterninger og kok opp under omrøring.

Skyll de røde linsene (bruk et dørslag) og tilsett i gryten. La småkoke i 20-30 min til grønnsakene og linsene er møre. Koketid er avhengig av størrelsene på grønnsaksbitene. Bruk en stavmikser eller en hurtigmikser og kjør suppen jevn. Smak til med salt, pepper og eventuelt litt saft fra lime.

Ved servering «topp» suppen med for eksempel tynne strimler av rå gulrot, vårløk, ristede gresskarkjerner/nøtter og frisk koriander.

Kyllinglår med appelsinsalat

Til 4 porsjoner

4 kyllinglår

salt og pepper

2 ss karri

1 boks kokosmelk

1 gul løk

2 hvitløkfedd

½ salathode

1 appelsin

150 g fennikel

3 dl ris

Varm stekeovn til 200 grader.

Krydre kyllinglårene, salt, pepper og litt av karrien og legg i et ildfast fat.

Bland resten av karrien med kokosmelk, salt og pepper.

Skjær løken i tynne strimler og finhakk hvitløken, og legg over i formen med kyllinglårene. Hell over karri– og kokosmelkblandingen.

Stek i varm stekeovn i ca. 30 min til kyllinglårene er helt gjennomstekt.

Kok ris som anvist på pakken.

Strimle opp salat, skjær fennikel i tynne strimler, skrell appelsinen og del i skiver eller båter.

Server kyllinglårene med sausen fra formen, ris og salat.