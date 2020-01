Like etter at Boeing 737-flyet tok av fra flyplassen i Teheran, med kursen mot Ukrainas hovedstad Kiev, ved 06-tiden onsdag morgen forsvant flyet fra radaren.

Ikke mange minuttene etter styrtet det Ukrainske flyet, drøyt fire mil fra flyplassen.

Ingen av de 176 personene om bord overlevde styrten.

Styrten skjedde like etter at amerikanske militærbaser i Irak ble angrepet av Iran, men det er ikke kommet opplysninger som peker i retning av at flyet ble skutt ned.

Trekker melding om motorfeil

Flyets avgang var nesten en time forsinket. Det fløy mot vest, men kom aldri opp i en høyde på over 8000 fot, ifølge data fra FlightRadar24.

Ukrainske myndigheter fastslo raskt at flyet fikk motortrøbbel.

Men onsdag ettermiddag trekker Ukainas ambassade i Teheran tilbake meldingen om at det var en motorfeil som førte til at det ukrainske passasjerflyet styrtet onsdag morgen.

– Årsaken er ikke kjent, og alle tidligere meldinger var uoffisielle, fastslår ambassaden i en uttalelse, ifølge Reuters.

– Må ha skjedd noe annet alvorlig

Leder Andreas Sundt i Norsk flyteknikerorganisasjon synes det er svært merkelig at en motorfeil skulle ha ført til styrten i Iran.

– Boeing 737 er et utrolig vanlig og pålitelig fly. Med et så pass nytt fly, med den nyeste motortypen, er det overraskende om det hadde styrtet på grunn av en motorfeil, sier Sundt.

Ifølge Ukraine International Airlines ble flyet, av typen Boeing 737, produsert i 2016. Og flyselskapet mottok det direkte fra Boeings fabrikk.

Så sent som mandag gjennomgikk flyet teknisk vedlikehold, opplyste selskapet onsdag.

Andreas Sundt i Norsk flyteknikerorganisasjon

– Når jeg studerer FlightRadar24 ser det ut til at flyet stiger i høyde, men at farten går ned. Det kan tyde på at de har mistet kraften fra den ene motoren. Men det må ha skjedd noe annet veldig alvorlig enn tap av en motor, for at flyet skulle styrte på denne måten, sier den erfarne flyteknikeren.

Overrasket

Andreas Sundt har selv skrudd på akkurat denne typen flymotor for ikke lenge siden og er svært overrasket over styrten.

– Et motorbortfall skal ikke føre til at man styrter. Men skal ha nok energi i flyet til å gå en runde med bare en motor, før man nødlander. Her må det også ha skjedd noe annet også. Det er nesten alltid mer en en årsak til at et fly styrter, sier Sundt.

Lederen for den iranske etterforskningen, Hassan Razaeifar, opplyser at det virker som om flygeren ikke var i stand til å kommunisere med kontrolltårnet i Teheran like før det styrtet.

Nekter å utlevere svart bokser

Med tanke på konflikten som er i området sier Sundt at det er lett å spekulere i årsaken til styrten.

– Jeg vil ikke spekulere, men det er flere ting her som er underlig, blant annet at det ikke er blitt sendt ut noe Mayday-signal fra pilotene, sier Sundt.

Reuters melder at Boeing 737-800-maskinens såkalt svarte bokser, taleregistratoren og ferdsskriveren, ikke vil bli utlevert til den amerikanske flyprodusenten, noe som er vanlig ved ulykkesetterforskninger.