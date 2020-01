Historisk verdenscuphelg i vente: – Det blir utrolig kult

Førstkommende helg er det tid for verdenscup i tyske Dresden. Det blir med både para-utøvere og de andre idrettstjernene for første gang.

Vilde Nilsen er en av para-utøverne som skal delta i Dresden. Jenta fra Tromsø tok hele fire gull og en bronse under para-VM på ski i fjor. Hun vant også verdenscupen sammenlagt.

På idrettsgallaen ble Nilsen hedret for sine gode prestasjoner og stakk av med prisen for årets kvinnelige para-utøver.

Til TV 2 sier prisvinneren at det er bra at de to verdenscupene nå blir slått sammen.

– Hva tenker du om at det er verdenscup sammen for første gang?

– Det er utrolig bra. Det er jo første gang i historien og jeg gleder meg veldig. Dette blir utrolig kult.

– Hvilket signal sender dette til para-utøvere?

– Det blir mer søkelys på para-idretten og flere får øynene opp. Vi får jo ikke så mye oppmerksomhet vanligvis.

Flere tilskuere

Tromsøværingen ser frem til å konkurrere foran et større publikum enn det hun vanligvis gjør.

– Det blir jo et større publikum. I dag er det mange som drar for å se på FIS' verdenscup, men nå skal de forhåpentligvis se på oss også. Det tror jeg blir kult. For det er ikke så veldig mange som ser på oss nå.

Nilsen legger også til at støtteapparatene kommer til å hjelpe hverandre i Dresden.

– Vi kommer nok til å gå litt om hverandre. Vi skal hjelpe dem litt, og så skal nok de hjelpe oss litt også. Så det blir fint å se hvordan de jobber.

Håper på OL sammen

Nilsen har en skade på venstre side av kroppen som gjør at hun har nedsatt bevegelighet i ledd, mindre muskelmasse og hun har også utviklet beinlengdeforskjell.

Nilsen håper at det som nå skjer i Dresden er kommet for å bli.

– Vi håper jo det. Para-idrett er jo veldig interessant. Prestasjonene som blir gjort er utrolige. Dette kommer nok til å bli en fin test og forhåpentligvis er dette noe som kan fortsette i fremtiden. Jeg håper også at dette kan gjøre at OL går likt.

Norge stiller med 17 utøvere i Dresden. Johannes Høsflot Klæbø måtte melde forfall og inn i troppen kom Harald Astrup Arnesen.

Disse skal representere Norge:

Para - Sprint