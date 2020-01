Slik brukte russerne Frode Berg til å lure Norge og NATO med falske opplysninger

Berg mener at hvem som helst kunne sett det siste, korte møtet med kontakten «Jørgen» fra Etterretningstjenesten i et åpent møtelokale i andre etasje på Thon Hotel Opera i Oslo. Under møtet som varte kanskje i ti minutter, fikk han overlevert et såkalt SD-minnekort som skulle sendes til en russisk statsborger.

Det var den tredje gangen han hadde med seg et slikt minnekort til Russland. Ved ankomsten til Moskva skulle Berg skrive en lapp på russisk som han skulle postlegge med minnekortet.

– Det som skulle stå på den lappen som fulgte med SD-brikken var «vedlagt følger 137 bilder», sier Frode Berg.

Men det som verken Berg eller hans føringsoffiserer i Etterretningstjenesten visste, var at den russiske sikkerhetstjenesten FSB hele tiden hadde hatt full kontroll på både agenten som norsk etterretning trodde de hadde vervet, samt opplysningene han ga dem.

Fant kodet Word-dokument

Ifølge den russiske statsadvokaten og FSB sørget Berg for at norsk etterretning sendte penger og instrukser til dobbeltagenten Zemljakov.

VED GRENSEN: Frode Berg ved grenseovergangsstedet Storskog. I bakgrunnen skimtes den russiske grensevaktstasjonen. Foto: Aage Aune/TV 2

Seks av forsendelsene ble lagt i vanlige postkasser mens Berg var på reiser i juni 2015 til Moskva, november 2015 til St. Petersburg, mai 2016 til St. Petersburg og mars 2017 til Moskva.

Ytterligere to forsendelser skulle sendes 5. desember 2017. Da han gikk ut hovedinngangen fra Hotel Metropol for å postlegge brevene, hørte han fottrinn fra noen som kom løpende.

– Jeg rekker ikke å se meg rundt før det er to stykker som holder meg i armene og to andre som står foran meg, legitimerer seg og sier at de er fra FSB og sier «du er anholdt». Så er det full fart inn i en Volkswagen Transporter sammen med de to som holdt meg og de to som jeg vet i dag var en oberst og en major. Og en kameramann. Alt ble filmet, sier Berg.

Da Frode Berg etter pågripelsen fikk presentert anklagene, kom sjokket. For skjult i minnekortet hadde FSB funnet spørsmål om russiske atomubåter og våpensystemer.

– Det var ikke bilder, nei. Det var et Word-dokument som var kodet. De fortalte meg til og med hvordan de knekte koden og hvordan koden var skjult. Det var da det gikk opp for meg. Jeg begynte å kjenne på et forferdelig raseri og et sinne inni meg fordi de hadde bedt meg om å gjøre dem en tjeneste og sende noen penger. De spurte meg ikke om jeg ville levere et ark med spørsmål, som omhandler russiske atomubåter, verftene og våpensystemer. Da skjønte jeg at dette var et skarpt oppdrag, og ikke noe som jeg skal holde på med, sier Berg.

Fôret med falske opplysninger

Helt fra dagen etter pågripelsen i Moskva har Frode Berg ført dagbok. Det ble til sammen 820 sider, der han også førte oversikt over alle møtene. Med FSBs etterforsker ble det 33 møter, og 14 ganger møtte han russisk kontraetterretning.

Ifølge Bergs opplysninger startet det hele da Zemljakov hadde sitt første møte med en representant for vestlig etterretning på et lite spisested i Nordvest-Russland i midten av februar 2014.

HJEMME: TV 2 har gjort et omfattende intervju med Frode Berg, som ble dømt i Russland for spionasje og løslatt på grensen mellom Kaliningrad og Litauen. Foto: Aage Aune/TV 2

– Hans første møte var med en representant for en eller annen utenlandsk etterretning. Det skjedde på et lite spisested i Nordvest-Russland 16. februar 2014 klokken 17 på ettermiddagen. Han hadde et møte noen dager senere også med samme person. Ifølge opplysningene jeg har, gikk Zemljakov etter tre måneder til FSB i Arkhangelsk og meldte fra om saken, sier Berg.

Gjennom dobbeltagenten Zemljakov klarte russisk kontraetterretning deretter å fôre norsk og vestlig etterretning med falske opplysninger. En del detaljer og informasjon vil Frode Berg foreløpig ikke gå ut offentlig med. Under debriefingen hos Etterretningstjenesten kommer han imidlertid til å redegjøre grundig for hvordan dette foregikk.

Berg sier at norsk etterretning ville bruke Zemljakov til å få informasjon om russiske atomubåter og to spesifikke våpensystemer. Det dreide seg om detaljerte opplysninger, med tall og forskjellige parametre.

– Det var mange spørsmål om ubåtene. Om våpensystemene og de svarene vet jeg er gitt på en slik måte at de er ganske nært opp til sannheten.

– Jeg kan si så mye som at opplysningene var så nært opp til sannheten at det var vanskelig å avdekke til å begynne med. Men det er såpass mye feil der at det kan ikke brukes av vestlig etterretning i noen praktisk sammenheng, sier Berg til TV 2.