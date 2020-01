Bergensbanenen står mellom Gol og Ål etter at et tre har veltet over kontaktledningen.

– Det er et tre som har veltet over strømledningen som går til togstrekningen. Derfor er det strømløst mellom Gol og Ål, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Gunnar Børseth til TV 2.

Det er to tog som er på vei mot den strømløse strekningen på Bergensbanen.

– Det er usikkert når strekningen vil åpne igjen, men det vil ikke gå tog der før strømproblemet er rettet opp, sier Børseth.

Det er uvisst hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen. Bane Nor kommer med en ny oppdatering klokken 11.00.