Fordømmer angrep mot irakiske baser

– Stor fare for vold

Ap-leder Jonas Gahr Støre uttrykker i et innlegg på Facebook onsdag morgen, bekymring over situasjonen.

– Hva blir Irans svar? Hvordan vil Revolusjonsgarden selv reagere? Vi vet ikke, og det kan ta dager og uker før vi ser hevnens svar, skriver Støre.

Han sier samtidig at det foreløpig er vanskelig å se hva Trumps plan med likvidasjonen av Soleimani var, og viser til at Trumps to forgjengere i presidentstolen unnlot å angripe generalen.

– Hva vurderingen er i dag, vet vi ikke. Kanskje eksisterer det en plan. Min uro er at det ikke gjør det. At handlingen var mer impulsiv enn kalkulert. At vi nå må avvente et utfall som er uforutsigbart, med stor fare for mer vold og mer ustabilitet. Det er dypt urovekkende.

– Suksess

USAs president Donald Trump uttalte etter angrepet at alt står bra til.

– Raketter ble avfyrt fra Iran mot to militærbaser i Irak. Kartlegging av omkomne og skade foregår nå. Så langt, så bra, skriver presidenten på Twitter.

Irans øverste leder Ali Khamenei omtaler på sin side nattens angrep mot koalisjonsstyrkene som en stor suksess. Det gjorde han på en TV-sendt tale onsdag morgen, ifølge Al Arabiya.