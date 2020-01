Solskjær om januarvinduet: – Vi kan ikke svekke oss - vi må forsterke oss

Fellesnevneren til disse tre er at alle kan tilføre sårt tiltrengt kreativitet fremover i banen.

Her kan du lese hele listen til Stamsø Møller.

James Maddison (Leicester)

Den unge engelskmannen tok nivået uten problemer da han i fjor sommer ble hentet fra Norwich i Championship til Leicester. Det siste året har han gått fra å etablere seg i Premier League til å bli en av ligaens stjerner. Tidligere har man latt seg blende av hans presise høyrefot, men i det siste har han også slått nydelige målgivende pasninger og scoret med venstre. Manchester United skriker etter kreative midtbanespillere. Maddison er allerede blant de mest sjanseskapende der ute, er fortsatt i utvikling og kjenner nå ligaen godt.

Christian Eriksen (Tottenham)

Etter å ha vært blant de beste i verden i sin posisjon har pila pekt nedover for dansken det siste året. På grunn av hans utgående kontrakt og sviktende form har han vært ut og inn av et Tottenham-lag som har prestert langt under evne. Han er fortsatt bare 27 år gammel, og har et mye høyere nivå inne enn de fleste midtbanespillerne til Manchester United. Hvis Spurs overhodet skal få penger for ham må han selges i januar.

Jack Grealish (Aston Villa)

Barnestjernen fra Englands nest største by ble med Aston Villa ned en divisjon, og var svært delaktig i opprykket i fjor. Nå vil jeg påstå at han er den viktigste enkeltspilleren for et lag i Premier League. Han har strålende teknikk og driver enkelt forbi motspillere. Viktigst av alt er likevel at han skaper målsjanser i hver kamp og selv scorer titt og ofte. Det skal nok en ekstrem sum til for å lokke et Aston Villa i bunnstrid til å selge ham nå, men i sommer vil situasjonen være annerledes.