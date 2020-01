Erna Solberg om Irans angrep: – Dette viser at det er en opptrapping

– Dette viser at det er en opptrapping, og det viser at det er gjengjeldelse. Vårt hovedbudskap er at det er viktig å finne veier til å deeskalere denne konflikten. Vi vil ikke være tjent med at det nå blusser opp en krig, sier Solberg til NTB.

Norge er i kontakt med andre land i koalisjonen mot IS om det norske nærværet i Irak, forteller hun.

– Iraks myndigheter har bedt oss om å være der. Vi skal alltid ta vare på norske soldaters sikkerhet, men vi skal også samarbeide med de andre, sier Solberg.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har tidligere signalisert at de rundt 70 norske soldatene i Irak kan bli hentet hjem hvis det skjer en eskalering, eller hvis Irak trekker tilbake sin invitasjon.

Forsvarsministeren er bekymret over situasjonen.

– Vi ser svært alvorlig på angrepet på to av koalisjonens militære leirer i Irak, sier Bakke-Jensen (H).

– Jeg er dypt bekymret for den dramatiske eskaleringen vi har sett de siste dagene. Jeg vil oppfordre alle parter til å bidra til å roe situasjonen ned og hindre at den eskalerer ut av kontroll.

– Presisjonsangrep

Ain al-Assad-basen i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til, ble sent tirsdag kveld rammet av titalls raketter. Iranske medier kaller angrepet hevn.

Solberg sier det er snakk om et «presisjonsangrep mot den amerikanske delen av anlegget».

– Dette var et angrep som var forhåndsvarslet på en måte som gjorde at alt var klart med evakuering. Det var ingen nordmenn som ble skadd i dette, sier Solberg.

– Fare for mer vold

Ap-leder Jonas Gahr Støre frykter at situasjonen mellom USA og Iran vil eskalere etter nattens angrep på militærbasene i Irak.

I et innlegg på Facebook onsdag morgen uttrykker Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre bekymring over den spente situasjonen mellom USA og Iran.

– Hva blir Irans svar? Hvordan vil Revolusjonsgarden selv reagere? Vi vet ikke, og det kan ta dager og uker før vi ser hevnens svar, skriver Støre.

Han sier samtidig at det foreløpig er vanskelig å se hva Trumps plan med likvidasjonen av Soleimani var, og viser til at Trumps to forgjengere i presidentstolen unnlot å angripe generalen.

– Hva vurderingen er i dag, vet vi ikke. Kanskje eksisterer det en plan. Min uro er at det ikke gjør det. At handlingen var mer impulsiv enn kalkulert. At vi nå må avvente et utfall som er uforutsigbart, med stor fare for mer vold og mer ustabilitet. Det er dypt urovekkende.