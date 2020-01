I sin tale på NHOs årskonferanse i formiddag kom statsminister Erna Solberg med en kraftig advarsel til alle som vil ha en styrt avvikling av norsk oljeproduksjon og at Norge skal ta initiativ i samme retning overfor andre store produsentland.

Sender penger utenlands

– Et slikt grep vil innebære en massiv overføring av inntekter fra Norge til andre land, med i beste fall helt minimal klimaeffekt. De fleste har forstått at dette er en usedvanlig dårlig idé, sa statsministeren.

Hun viste også til at det har også kommet forslag om at Norge skal ta initiativ til en avtale mellom produsentland om en styrt avvikling av petroleumsnæringen.

Erna Solberg avviser også dette:

– Det er krevende nok å få flest mulig land til å stå ved forpliktelsene de allerede har tatt på seg i Paris-avtalen. Et nytt initiativ nå, som i praksis innebærer en helt annen ansvarsdeling mellom landene, kan fort åpne for mange nye kamper.

Julenissepolitikk

Solberg minner om at det tok lang tid å få til en Paris-avtale. Hun mener også at et initiativ overfor andre produsentland her helt urealistisk.

– Blant de største produsentlandene finner vi Russland, Saudi-Arabia, Irak, Venezuela og USA. Det var kanskje lov å tro på julenissen i desember, men nå skriver vi januar og da er sesongen for slikt definitivt over.

Solberg mener Norge utvetydig må stå fast på Paris-forpliktelsene, alt annet kaller hun uansvarlig.