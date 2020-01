Borussia Dortmund planlegger for fremtiden med kjøpet av Erling Braut Haaland (19). Bundesliga-giganten maktet å utkonkurrere flere storklubber i jakten på fenomenet fra Bryne.

Klausul fra 2022

Den rapporterte utkjøpsklausulen på 200 millioner kroner var ikke noe problem i prosessen med å lokke jærbuen til klubben.

En av faktorene som var med på å lande Haaland, kan ha vært opplysningene som tyske Sport-Bild nå bringer til bordet. De hevder å vite at Dortmund for første gang på flere år skal ha gått med på å inkludere en utkjøpsklausul i en spillers kontrakt.

Klausulen skal angivelig først bli gjeldende fra 2022, men det nevnes ingenting om hvor høy summen er. Haalands kontrakt med Dortmund strekker seg frem til sommeren 2024.

I kjølvannet av overgangen til Dortmund gikk agent Mino Raiola hardt ut mot Manchester United, som han mente plantet falsk informasjon om høye krav fra ham selv og pappa Alfie Haaland. Det ble også rapportert at United ikke ville gå med på en utkjøpsklausul i kontrakten med Haaland, noe som stemmer overens med opplysninger kilder ga til TV 2 i kjølvannet av salget.

– Man foretrekker kanskje ikke en overgang til Premier League når man er 19 år gammel. Tilbudet fra Manchester United var veldig bra, men det handlet ikke om økonomi. Det handlet om at spilleren valgte Borussia Dortmund på dette stadiet av karrieren, sa Mino Raiola i et intervju med Telegraph.

Har en god spiss-historie

For Dortmund er signeringen et tydelig tegn på at klubben er i stand til å utkonkurrere andre storklubber med enda større økonomiske muskler i kampen om ettertraktede spillere.

– Vi har et godt visittkort. Det vet nesten alle topp-talenter i Europa. Spillere som Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Ilkay Gündogan, Ousmane Dembélé, Jadon Sancho og flere, har hatt en helt spesiell utvikling hos oss. Derfor kan vi ikke gjemme oss, sier sportssjef Michael Zorc.

Haaland er for øyeblikket på Marbella sammen med Borussia Dortmund, men har enda ikke trent sammen med laget som følger av en kneskade. Trener Lucien Favre uttalte tirsdag at han var usikker på når Haaland blir å se i aksjon.

– Han er tilbake, og det går bedre. Han er begynt å løpe igjen, og vi håper han er klar igjen så fort som mulig, sa Favre.

Dortmund spiller to treningskamper på lørdag. 18. januar er første seriekamp etter vinterpausen. Da møter de Augsburg borte.

