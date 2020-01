Brannsjef Nils-Erik Haagenrud opplyser at brannen i parkeringshuset ved Sola Lufthavn ikke vil være slukket før om mange dager.

Det er også stor risiko for at bygget kan kollapse.

– Det er veldig ustabilt, hele bygget. Det er stor fare for at det kan kollapse, og vi kommer til å ha vakthold for å sikre at ingen tar seg inn i bygget, sier Haagenrud.

Brannsjefen forteller at det er store setningsskader i bygget og i konstruksjonen.

– Vi kan ikke sende inn mannskapene før vi har fått avstivet og sikret bygget. Det kommer til å ta flere dager, sier han.

Rundt 300 biler er antatt å ha gått tapt i brannen. Ingen mennesker er skadd.

– En slik type brann er et skrekkscenario for oss i brannvesenet; både branner i anlegg som dette og i underjordiske anlegg. Det er stor risiko når vi skal sende inn folk, sier han.