Statistisk sentralbyrå (SSB) har i en fersk undersøkelse sett på hva nordmenn handler «over grensa».

I september 2019 grensehandlet nordmenn varer for to milliarder kroner.

I perioden ble det foretatt litt over 1,2 millioner handleturer, som betyr at de som var på handletur i gjennomsnitt brukte 1.632 kroner på hver tur.

Mer brus

Av de som var på grensehandel i september 2019 kjøpte 68 prosent med seg mat eller dagligvarer hjem.

Henholdsvis 61 og 60 prosent handlet med seg brus og sjokolade eller godteri, mens halvparten handlet alkohol og 42 prosent handlet snus eller tobakk.

– Hvis vi tar en gjennomsnittlig handlekurv nordmenn tar med seg tilbake til Norge, består den av en tredjedel mat og dagligvarer. 18 prosent er alkohol, 16 prosent er tobakk og snus, 11 prosent er brus og syv prosent er godteri og sjokolade, sier Guro Henriksen, statistiker hos Statistisk Sentralbyrå, til TV 2.

Klær, sko og fritidsutstyr står for seks prosent av handlekurven. SSB gjorde en lignende undersøkelse i 2010.

– Det har ikke forandret seg så mye. Vi handler litt mindre dagligvarer, og litt mer alkohol og tobakk, sier Henriksen, og fortsetter:

– Det vi handler mer av er brus og mineralvann. I 2010 bestod seks prosent av handlekurven av brus og mineralvann, i 2019 var det steget til 11 prosent.

Nordmenns grensehandel i september 2019:

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Strømstad og Svinesund

Undersøkelsen har sett på all grensehandel, men det er ikke overraskende Sverige som er landet flest nordmenn grensehandlet. Nesten 88 prosent av pengene som ble brukt på grensehandel ved dagsreiser til utlandet i september 2019, ble lagt igjen hos söta bror.

Henholdsvis 4 og 2,7 prosent av grensehandelen ble gjort i Danmark og Finland.

I Sverige er det områdene ved Strømstad og Svinesund som er de soleklart mest populære destinasjonen for grensehandel. Omtrent 54 prosent av pengene brukt på grensehandel i Sverige ble lagt igjen der, som tilsvarer rett under en milliard kroner.

På andreplass følger Charlottenberg, som stod for omtrent 22 prosent av grensehandelen i Sverige, eller 384 millioner kroner.

Østfoldinger grensehandler oftest

Det er selvfølgelig deler av landet som benytter seg mer av grensehandel enn andre. Mest grensehandel stod bosatte i Akershus for, mens bosatte i Østfold la igjen det nest største handlebeløpet.

Befolkningen i de to fylkene grensehandlet for henholdsvis 430 og 359 millioner kroner.

Det største beløpet per handletur brukte bosatte i Hedmark og Oppland, som gjennomsnittlig brukte 2.087 kroner på hver grensehandelstur. Folk fra Østfold brukte minst penger per grensehandelstur, med 1 180 kroner per tur.

Samtidig dro østfoldingene på flest antall handleturer, som tyder på at de bruker butikker på andre siden av grensen mer regelmessig.