– Signaler på at man ser på dette som første skritt i et lengre hevnperspektiv

– Hvis det er slik at disse rakettangrepene var såpass begrensede at ingen amerikanske soldater ble drept, så gir jo det et signal og mulighet for USA til å ikke trappe opp, sier Butenschøn.

– Viser presisjon

Mahmoud Farahmand, tidligere etterretningsoffiser og nå ansatt hos BDO sikkerhet og beredskap, mener Irans «hevnangrep» demonstrerer kapasiteten til Irans rakett- og missilprogram.

– Tidligere er det stilt spørsmål om presisjonsnivået, men dette angrepet viser presisjon. Signalet er at man har et operativt missilprogram og at det fungerer, sier han til TV 2.

Han forklarer at Iran ved angrepene ønsker å sende en beskjed til USA og landets allierte i regionen.

– Det er en tilbakemelding til USA, Israel og Saudi-Arabia om at de har rekkevidde til å nå USAs allierte i området. De ønsker å demonstrere at de kan nå både Israel og Saudi-Arabia med missiler, sier han.

Baser kan bli mål

Mahmoud Farahmand tror at revolusjonsgardens baser er et naturlig mål dersom USA gjengjelder nattens angrep.

– Blant annet er det minst to leire som brukes av revolusjonsgarden i Iran til å trene opp shia-militser. De er godt kjent og kommer nok til å bli mål for mulige amerikanske angrep, sier den tidligere etterretningsoffiseren.

Dette kan føre til at situasjonen eskalerer, og Farahmand tror at det da bare vil være et tidsspørsmål før sivile liv går tapt.

– Hvis sivile liv går tapt, så vil man se en større samling rundt regimet og patriotisme.

– Iran må demonstrere overfor egen befolkning at man tar tak. Iran er under et enormt press, også økonomisk og politisk, sier han.