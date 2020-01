Nå må landslaget løfte i flokk

Kristian Bjørnsen har fått låne kapteinsbindet i Myrhols sykefravær, og siddisen blir en helt annen kaptein. Bjørnsen har ikke den naturlige auraen og respekten som Myrhol har, men han har det samme vinnerinstinktet. Nå må de norske guttene løfte i flokk, og ta det som en forsmak på tilværelsen når Myrhol legger opp en gang ut på 2030-tallet.

Norge har fordel av hjemmebane i gruppespillet, og man skal normalt sett ta seg videre til hovedrunden. Portugal og Bosnia & Hercegovina skal ikke undervurderes, men det er lag Norge skal slå på hjemmebane.

Nøkkelkampen i Trondheim Spektrum blir mot Frankrike. Har man to poeng med seg videre fra den kampen, så er sjansene gode for semifinale.

For i hovedrunden venter flere medaljekandidater. Da blir trolig Danmark, Sverige og Slovenia blant motstanderne. Da er det ikke rom for feilskjær. Har man gått på et tap for Frankrike, så bør alle kampene i hovedrunden vinnes. For bare to av de fem medaljefavorittene går videre til semifinaler.

Bjørnsen har fått kapteinsbindet, men det er Sander Sagosen som skal være sjef på banen.

Vi må være så ærlige å si at det meste står og faller med Sagosen. Står han frem som den verdensklassespilleren han er, så kan Norge bli veldig farlige. Men det blir ikke lett for ham. Han vil få veldig mye oppmerksomhet fra motstandernes beste forsvarsspillere.

Nå får trønderen muligheten til å vise seg frem i hjembyen, og kommer til å være på grensen til overtent når han går på banen i bartebyens nye storstue.

Da Norge gikk til VM-finale i fjor, så var det egentlig litt mot alle odds. For normalt sett så må en ha målvaktsspill i verdensklasse for å gå til en mesterskapsfinale. I VM så var egentlig målvaktene Norges svake punkt. Likevel gikk man altså hele veien.

Kommer Torbjørn Bergerud opp på det nivået vi vet han kan være på, så kan det bli et spennende EM, selv om Norge nok må ha marginene med seg for å komme til finalespillet.

I Norges åpningskamp får han muligheten til å vise sin sjef i Flensburg-Handewitt at han fortjener enda mer tillit enn han får. Da står nemlig hans klubbkamerat Benjamin Buric i motsatt mål for Bosnia & Hercegovina.

En liten fun fact er det at Buric har med sin egen tvillingbror på landslaget. Og jeg mistenker at mor og far Buric ikke hadde fantasi til å finne på to navn da tvillingene kom til verden, for Benjamins bror lyder navnet Senjamin.

Men etter åpningskampen i Trondheim får Benjamin og Senjamin ringe hjem og få trøst. For den kampen skal Norge vinne.

Norge har to strake VM-finaler, men foreløpig ingen medalje i EM. Det er på tide å gjøre noe med. Og det må man klare uten Bjarte Myrhol.