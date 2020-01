Etter bilbrannen i et p-hus ved Stavanger flyplass Sola tirsdag, har vi fått se akkurat hvor farlig en elbilbrann kan være. På kort tid spredte brannen seg. Politiet frykter at et tresifret antall biler har gått tapt. De fortalte tidlig at brannen trolig startet i en elbil, men det er ikke bekreftet hva som er brannårsaken.

Uavhengig av brannårsaken i dette tilfellet, er det viktig å være oppmerksom på hvordan man lader elbilen.

Flere og flere kjøper ladbar bil, og samtidig vet vi at omtrent 8 av 10 lader mesteparten av tiden hjemme.

Mange bruker vanlig stikkontakt – og kanskje til og med en skjøteledning for å få strømmen hele veien til bilen.

Særlig det siste, kan vise seg å bli skjebnesvangert. En elbil kan trekke like mye strøm som en liten leilighet. Risikoen for skader og brann er dermed betydelig.

– Skjøteledninger ikke egnet

– Skjøteledninger ikke er egnet for denne type belastning over lang tid. Det er brannfarlig, sier Odd Magne Skjerping. Han er brannekspert i Frende Forsikring.

Vær ekstra forsiktig hvis skjøteledningen ligger i en kveil, på trommel, spole eller snelle når de er i bruk.

– Vi har sett flere brannskader på elbil på grunn av varmgang i ladeutstyret etter feil lading, sier han.

Alle lader hjemme

I en undersøkelse Frende Forsikring har fått utført svarer 78 prosent av elbileierne at de lader hjemme. 12 prosent lader på jobb. En av ti lader både hjemme og på jobb.

– Mange lader på en måte som gir dårlig effekt og har lang ladetid. Den gir også ekstra slitasje på bilbatteriet og belastning på husets el-anlegg. Det øker brannfaren, og ladingen er sjelden sikret mot lynnedslag og jordfeil, sier branneksperten.

Slik sikrer du deg

– Heller ikke vanlige stikkontakter er egnet for denne type belastning over lang tid, sier Skjerping.

Dette er et eksempel på en dårlig løsning. Merke skjøteledningen som kommer fra balkongen i andre etasje.

Ifølge Elbilforeningen er det noen retningslinjer du må følge når du lader med vanlig stikkontakt:

Ha egen kurs til elbilen

Maks 10 A kurs

Kursen må ha jordfeilbryter type B

Du må alltid trekke ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten når du har ladet ferdig

Skrekkeksemepelet

– Retningslinjene gjelder der du lader til daglig. Du kan selvfølgelig lade på besøk hos andre, selv om det ikke er lagt opp til elbillading der. Men da anbefaler vi at du følger med. Kjenn etter temperaturøkning i kabel og kontakt, sier Roger Ytre-Hauge som er fagsjef på motor i Frende.

– Skrekkeksempelet er en tynn eller underdimensjonert skjøteledning, plugget i vanlig stikkontakt inne, strukket ut gjennom dør- eller vindusåpning, og som i tillegg er kveilet sammen på en kabelspole, sier han.

Ladeboks er sikrere

Elbilforeningen anbefaler at du installerer en hjemmelader der du lader til daglig. Dette er en mye sikrere og raskere måte å lade elbilen din på.

– Lader du fra en ladeboks hjemme brukes en egen elbilkabel som er laget for å tåle høy effekt og belastning over tid, sier Odd Magne Skjerping.

Montert riktig vil den også være koblet til en egen kurs, ha riktig sikring og beskyttelse.

– Ladeboksen slår automatisk av strømmen når bilen er ferdig ladet, og gir beskjed om eventuelle feil. Det ligger mye branntrygghet i det, sier branneksperten.

Garanti i forbindelse med brann

Hvis uhellet er ute, er det greit å vite hva som dekkes av forsikringen.

– De aller fleste har enten kasko eller delkasko. Da er bilbrann dekket, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre Hauge.

Har du kun ansvarsforsikring kan brannårsaken være avgjørende for om du får erstatning etter brannen. Begynner bilen ved siden av din bil å brenne på grunn av teknisk svikt, kan du få dekket noe av ansvarsforsikringen på den som begynte å brenne.

– Men hvis brannen er påsatt så har du ikke krav på det. Da måtte du ha hatt brannforsikring på egen bil for å få erstatning. I slike tilfeller er den som tenner på som er ansvarlig for skaden, ikke bilen som blir påtent, påpeker Ytre Hauge.



Ladetips Invester i ladeboks som gir trygg lading.



Ikke bruk skjøteledning som ikke er dimensjonert for langvarig belastning/lading.



Ikke belast skjøteledningen med mer enn det den er beregnet for



Ikke la ledning komme i klem i vinduer og dørsprekker



Pass på at ladekabel er låst fast når du lader



Monter en kurv eller en krok som kan brukes til oppheng av ladeboks og kabel når du lader, både for å avlaste vekten av ladekabelen (kontakten tåler ikke vekten) og for å unngå slitasje og skader på ladeutstyret.

Kilde: Elbilforeningen og Frende

