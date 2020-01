Fotballryktene: – Nok en Manchester United-spiller på vei til Inter

Chelsea skal være interessert i å hente Wilfred Zaha, men Crystal Palace krever over 90 millioner kroner for kantspilleren. Det er The Express som skriver dette.

Ifølge Calcio Mercato er Manchester City lystne på å hente Adama Traore fra Wolverhampton. Spanjolen har scoret mot de lyseblå to ganger denne sesongen.

The Telegraph skriver at Aston Villa har tatt kontakt med Crystal Palace for å hente Christian Benteke tilbake til klubben.

Antonio Conte og Inter har allerede hentet Romelu Lukaku og Alexis Sanchez fra Manchester United denne sesongen. Nå skal også Manchester United-kaptein Ashley Young være på radaren til den italienske storklubben skriver Manchester Evening News. Pålitelige Fabrizio Romano har også meldt om interessen.

Liverpool, Tottenham og Chelsea er noen av klubbene som følger med på Brightons Ben White. Forsvarsspilleren er for tiden på utlån oss opprykkjagende Leeds.

Ifølge Daily Mail kan tidligere Liverpool-keeper Pepe Reina være på vei tilbake til Premier League. Tom Heaton er ute med skade for Aston Villa, og Birmingham-klubben er lystne på å hente 37-åringen.