Ifølge en iransk statlig TV-kanal har Teheran avfyrt «titalls» raketter mot Ain al-Assad, som hevn etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep fredag. Også en bare i Erbil er truffet av raketter.

Flere utenlandske styrker holder til i basen, deriblant amerikanske og norske.

Omtrent 70 nordmenn er stasjonert i Ain al-Assad. Brynjar Stordalen, pressetalsmann i Forsvarets operative hovedkvarter, forteller at de har fått bekreftet at det står bra til med alle de norske soldatene.

Både Pentagon og det norske Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter at basen er under angrep.

– Det har vært trusler om hevnangrep fra Iran sin side, og det fra militser alliert med Iran, sier Stodalen til TV 2 like etter klokken 02 natt til onsdag.

Høynet beredskap

Det amerikanske forsvarsdepartementet bekrefter angrepet.

I en uttalelse sier Pentagon at Iran har avfyrt minst et dusin raketter.

– Det er tydelig at disse rakettene ble avfyrt fra Iran med mål om å treffe minst to irakiske militærbaser som huser amerikanske styrker og deres støttespillere, sier forsvarsdepartementet i en uttalelse.

Ifølge Pentagon skal angrepet ha funnet sted rundt 23.30 norsk tid.

Stordalen forteller at det har vært et høynet sikkerhetsnivå for de norske styrkene i Irak helt siden nyttårsaften og demonstrasjonene mot den amerikanske ambassaden i Bagdad.

– Det har vært en økning i spenning over tid, og så kom jo dette angrepet nå i natt. Det kom ikke veldig overraskende det angrepet her, sier Stordalen.

Norge har rundt 70 soldater ved basen, og har siden 2015 har deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot IS i Irak.

Rakettangrep i desember

Stordalen forteller at beredskapen har høynet ytterligere siden det amerikanske droneangrepet mot den iranske generalen Qasem Soleimani 2. januar.

– I hvilken grad er dere forberedt på et rakettangrep?

– Vi hadde jo rakettangrep mot basen i desember, og det har vært anslag tidligere, svarer Stordalen. Det er stasjonert soldater fra en rekke ulike nasjoner ved basen, som er blant de største militærbasene i Irak.

Mens rakettangrepene har avtatt klokken 01, er beredskapen fremdeles svært høy ved basen.

Det norske styrkebidraget var til å begynne med stasjonert i Erbil i Nord-Irak, men ble i 2017 flyttet til Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen i Vest-Irak, rundt 200 kilometer fra grensa til Syria.

Blir i Irak

Den irakiske nasjonalforsamlingen vedtok søndag 5. januar en resolusjon om at alle utenlandske soldater må trekke seg ut av landet. Tyskland, som har rundt 120 soldater i Irak, vil starte å trekke ut noen av sine soldater.

Einar Aarbogh, som er sjef for de norske styrkene, NORTU 5, fortalte TV før angrepet at de norske soldatene forholder seg til sitt mandat, og de føringene de får fra Norge.

– Meldingen vi har fått fra Norge er at vi blir her sammen med resten av koalisjonen, og vi følger de politiske og militære føringene fra Norge. Foreløpig er det at vi skal være her sammen med resten av koalisjonen, sa Aarbogh.