Den voldsomme brannen i et av parkeringshusene ved Stavanger flyplass Sola herjet hele tirsdag ettermiddag.

Flyplassen åpner igjen

På kvelden dempet utviklingen seg og like før klokken 22 meldte brannvesenet at de var i ferd med å få kontroll.

– Det er kun mindre branntilløp på stedet, og det drives slukking av disse, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Victor Fenne-Jensen til TV 2.

Klokken 22.45 melder Avinor at Sola vil åpne igjen tidlig onsdag morgen, men advarer om at det kan ta tid før flytrafikken går som normalt.

Store skader

Nøyaktig hvor mange biler som gikk tapt i brannen er fremdeles ikke sikkert, men det er snakk om store materielle skader.

– Det er ikke godt å si hvor mange biler som gikk tapt, men det er nok over hundre, sier brannsjef Nils Erik Hagenrud til TV 2.

Politiet frykter at et tresifret antall biler har gått tapt i brannen. De fortalte tidlig at brannen trolig startet i en elbil, men det er ikke bekreftet hva som er brannårsaken.

Også parkeringshuset ble påført store skader i brannen. Bilder viser at området nesten ikke er til å kjenne igjen, etter at store deler av parkeringshuset har kollapset.

^ KOLLAPS: Parkeringshuset kollapset etter tirsdagens voldsomme brann. FOTO: Steinar Figved, TV 2

Rett etter klokken 18 kollapset deler av parkeringshuset. Dette gjorde slokningsarbeidet vanskelig for brannvesenet, som priser seg lykkelig over at ingen ble skadet i brannen.

– Bygget har fått setningsskader, men vi ser ikke lenger noen umiddelbar fare for at hele konstruksjonen vil rase, sier brannsjef Nils Erik Haagenrud.

#Sola Flyplass. For de som er berørt av hendelsen vedr brannen i garasjeanlegg kan dere holde dere informert på Avinor sine nettsider. https://t.co/S9TeooJFWw — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) January 7, 2020

Også et nærliggende hotell ble påført kraftige sotskader etter brannen. Sent tirsdag kveld ber politiet personer som er berørte av brannen om å holde seg oppdatert på Avinor sine nettsider.