Til høsten tar Børge Lund (40) over som trener for Elverum i herrenes eliteserie.

Frem til etter sommerens OL er han fulltidsansatt på landslaget som assistenttrener. Ønsket og planen har vært at han etter OL går tilbake til en deltidsjobb som assistenttrener.

VG skriver tirsdag at styret i Norsk Topphåndball enstemmig har signert et protestbrev til Norges Håndballforbund. Der sier de klart at de prinsipielt er imot at samme person er både landslagstrener på seniornivå og elitetrener i en norsk klubb for samme kjønn.

– Vi har i ettertid snakket med elleve av tolv klubber. Alle støtter oss. Det var ikke naturlig å snakke med Elverum, sier styremedlem Jørn-Magne Johannessen i Norsk Topphåndball til VG.

Han sier til TV 2 at han vil at landslaget skal få ro inn mot EM nå, men at de vil ta en prat med Håndballforbundet etterpå.

Frykten er at Elverum vil få fordeler i spillerjakt, samt hos sponsorer og media ved å ha en trener som også er landslagstrener.

Skal møtes etter EM

I november sa Børge Lund dette til TV 2 om muligheten for å fortsette i landslagsjobben:

– Jeg ønsker det. Jeg tror det vil være en optimal løsning for meg og min utvikling. Så lenge Christian (Berge) og forbundet ser at jeg er en god ressurs for landslaget, så ønsker jeg å fortsette.

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier Lund vil være ansatt i en stilling på 30 prosent etter OL. Etter EM, som starter fredag i Trondheim, skal det være et møte om temaet mellom forbundet og Norsk Topphåndball. Lio har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Børge Lund sier til VG at dette er en sak for NHF sentralt ved Erik Langerud. Han vil ikke ha fokus på saken før EM.