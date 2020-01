I lag med resten av Bodø/Glimt leverte Marius Lode en strålende sesong i fjor.

26-åringens forsvarsspill var en sterk bidragsyter til at Bodø/Glimt overrasket med en 2.-plass i Eliteserien.

Nå spørs det likevel om Lode har prestert hakket bedre enn det Bødo/Glimt-fansen kunne tenke seg: TV 2 får i alle fall opplyst at en rekke klubber har vist interesse for midtstopperen.

Blant annet skal det ha kommet et bud fra en tyrkisk klubb på midtstopperen.



Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt har ikke besvart TV 2s henvendelse tirsdag kveld.

Selv er Lode på vei hjem fra ferie tirsdag kveld. Han hadde nettopp landet i Oslo, omdirigert etter flyplasstrøbbelet i Stavanger, da TV 2 fikk tak i ham.

– Jeg har ikke fått med meg så mye siden jeg har vært på ferie. Men vi hadde en strålende sesong med Bodø/Glimt i fjor, og fokuset mitt er først og fremst på å følge opp det. Men siden jeg har vært på ferie og ikke fått med meg så mye, er det bedre at du tar det med agenten min, sier Lode.

Daniel Steinfeld har ikke besvart TV 2s henvendelse tirsdag kveld.

Brann og Molde på stopperjakt

Midtstopperen skrev ny kontrakt med Bodø/Glimt så sent som i fjor, og er i utgangspunktet bundet til klubben ut 2021.

Likevel kan det tyde på at 26-åringen kan være på veg til å skifte klubb. TV 2 vet at flere utenlandske klubber skal ha vist interesse.

Også her i Norge er Lode en ettertraktet mann. Brann skal være blant klubbene som har vist interesse. Også Molde skal se på Lode som en interessant spiller.

Begge klubbene er på stopperjakt etter å ha mistet kapteinen sin fra fjorårssesongen. Vito Wormgoor har skrevet under for MLS-klubben Columbus Crew, mens Ruben Gabrielsen nylig skrev under for franske Toulouse.