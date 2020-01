Frisk Asker – Stavanger Oilers:

Stavanger Oilers tok en oppskriftsmessig 2-0-ledelse mot Frisk Asker.

Men i tredje periode slo hjemmelaget tilbake og utlignet til 2-2.

Med to sekunder igjen å spille sørget imidlertid Dan Kissel for at Oilers kunne juble for alle tre poengene da han satte inn den avgjørende 3-2-scoringen.

Se vinnermålet øverst!

Det var hans 16. mål denne sesongen.



– Oilers slapp Frisk inn i kampen igjen, men så avgjorde Kissel med utrolige to sekunder igjen. Det var en helt vill avslutning av Kissel og Oilers, mente TV 2-kommentator Espen Ween.

3-2-seieren gjør at Stavanger nå er 17 poeng foran Storhamar på 2.-plass, med en kamp mer spilt. Stavanger har bare tapt tre kamper denne sesongen.

Frisk hadde mulighet til å ta seg forbi Lillehammer på 3.-plass med seier, men er fortsatt nummer fire med 50 poeng.

Oilers' Nolan Zajak var godt fornøyd med serieledernes innsats.

– Vi gjorde en god andre periode. Jeg fant den åpningen jeg trengte da jeg satte scoringen. Jeg spiller sammen med gode spiller og vi har en god trener, sa mannen bak Oilers 2-0-scoring, Nolan Zajak, til TV 2.

– Scoret fra død vinkel

Etter en målløs periode, tok Stavanger Oilers grep to minutter ut i andre periode.

Brady Brassard lot seg ikke be to ganger da han fikk pucken foran Frisk Askers mål, og sendte serielederne effektivt i ledelsen.

– Han scoret fra så og si død vinkel på returen. Men Frisk åpnet den andre perioden forferdelig, poengterte TV 2-ekspert Erik Follestad etter scoringen.

Med ti minutter igjen av andre periode å spille doblet Oilers ledelsen. Nolan Zajak scoret etter pasning fra Dan Kissel.

– Der satt den fra nådeløse Zajak. Det var en strålende pasning av Dan Kissel i forkant, beskrev TV 2-kommentator Espen Ween.

Slo tilbake

I tredje periode skapte Frisk Askers Endre Medby nytt liv i kampen for hjemmelaget da han reduserte til 1-2 med snaue 12 minutter igjen å spille av kampen. Mats Frøshaug fikk bokført assist før scoringen.

Fire minutter senere fikk Frisk Asker inn 2-2-scoringen. Anders Bastiansen dukket opp og satte pucken i mål. Petter Kristiansen stod for pasningen før scoringen.

– Det var smart spill av Frisk Asker i forkant, og Frisk Asker utlignet, sa Erik Follestad etter 2-2-scoringen.

Men med to sekunder igjen på klokken kontret Oilers, og Dan Kissel satte inn vinnermålet. Dermed vant Oilers 3-2 og økte ledelsen på tabelltoppen.