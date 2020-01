Gjensidige: – Dette er noe vi har fryktet lenge

Har advart tidligere

Like før jul gikk også brannvesenet ut og sa at de fryktet flere batteribranner.

– Det er et veldig brennbart stoff som gjør at det blir en voldsom røykutvikling og veldig høy temperatur. I tillegg inneholder røyken giftige gasser, og det må veldig store mengder vann til for å slokke en slik brann, sa seksjonsleder Tommy Kristoffersen i Bergen brannvesen.

Parkeringshuset på Stavanger lufthavn har fem etasjer, og brannene har allerede spredd seg til andre etasje.

– Vi kan stå her til i morgen tidlig, sier Haagenrud til TV 2 i kveld.

– Hvor mange biler er det snakk om?

– Det vet jeg ikke, sier Haagenrud.

– Kan hele parkeringshuset falle sammen?

– Det kan absolutt være sannsynlig. Vi håpet at betongdekket skulle hindre brannsmitte oppover, men nå ser jeg at det har smittet opp til andre etasje. Det er fem etasjer med biler her som kan brenne, sier Haagenrud.