Menneskeskapt vitenskap – sosialismens gjenkomst

Christian Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant FrP

All nyhetsformidling domineres av det. Hva enn man leser, hva enn man ser på, hva enn man lytter til så blir vi hele tiden minnet om jordens snarlige klimatiske undergang, og i stadig kraftigere ordelag får vi høre at det er vår egen skyld. Vårt levesett ikke er bærekraftig og vi bør skamme oss for hvordan våre klimaavtrykk gjør jordkloden ulevelig. Så overveldende er fokuset på klima at man kan undres over hva nyhetene var fylt med tidligere.

Mediene serverer oss skremsler med krigstyper om hvordan din og min hverdag bidrar til varmerekorder i Paris, Nairobi og på Smøla. Du får høre at din bruk av bilen til den lokale Kiwi butikken eller din flyreise for å nå et bedriftsmøte i Trondheim bidrar til sult i Afrika, skogbranner i Australia, klimaflyktninger, tørke, stormer, issmelting, jordras, dårlig skiføre i marka og (for) varmt badevann i Oslofjorden. Sågar lave temperaturer, dannelse av is og snø på steder der vår generasjon ikke har sett det før skyldes den siste bilturen du tok over Strynefjellet for å besøke farmor.

Alle værfenomener skal forstås ut i fra et klimaperspektiv og ethvert utslipp av CO2 grunnet menneskelig aktivitet skal oppfattes som dødsstøtet til alt levende liv på jorden. Dermed basta! All diskusjon om hva CO2 gass er, hva den bidrar med, hvor mye CO2 gass atmosfæren tåler eller hvor mye CO2 gass menneskelig aktivitet faktisk utgjør er avsluttet. FNs klimapanel (IPCC) har fortalt oss alt vi trenger å vite. Slutt å stille spørsmål. IPCC har konkludert. Vår jobb er nå å gå ut å gjøre alle folkeslag til klimapanelets disipler. Et særlig fokus skal rettes mot velferden og velstanden i den vestlige verden.

De som ikke umiddelbart slutter seg til IPCCs konklusjoner er samfunnets kjettere. Enhver opposisjon skal knuses. Opposisjonelle henges derfor ut og latterliggjøres. Klimaskeptikere fremstilles som kverulerende samfunnsfiender og ikke minst er de hjerterå uten evne til sympati og omtanke for mennesker som på grunn av klimaendringer rammes av sult, tørke og fordervelse.

Medienes rolle

I mediene er meningsmangfold fraværende. Journalister løper i samlet flokk og fremstiller alle som våger å mene at klimaendringer er naturlige variasjoner som styres av solen som vitenskapsbenektere. Slike klimasjarlataner får sin jevnlige dose med sarkasme og blir selvsagt avkrevd en klimafaglig doktoravhandling når de en sjelden gang får anledning til å ytre seg. De som derimot har sluttet seg til IPCCs politiserte evangelium kan fremme de mest ytterliggående forslagene om kutt i CO2 utslipp uten å bli avkrevd noen form for klimakunnskap. Dette er nemlig positive mennesker med tro på en grønn bærekraftig fremtid og med et engasjement for å redde jordkloden.