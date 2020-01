Svalestad var på vei hjem fra jobb i Nokas på helikopterterminalen ved Stavanger lufthavn da han kom ned i parkeringsanlegget på Sola flyplass.

Da var brannen i startfasen.

– Da jeg kom inn i parkeringsanlegget sammen med en fra politiet så vi det var en bil som sto i full brann, sier Svalestad til TV 2.

Han forteller at brannen allerede da spredte seg raskt.

– Det var overtent på minuttet. Jeg måtte hjelpe politiet å få folk ut av området, sier han.

– Måtte få folk ut

Svalestad sier at brannen spredte seg til elanlegget i taket i parkeringshuset imens de sto og så på. Ifølge ham var det heldigvis ikke så mange mennesker der akkurat da.

Tidlig i fasen ble folk på Sola evakuert, og flyttet til trygge områder. Svalestad forteller at det var førsteprioritet for han og politiet på stedet å forsikre seg om at ingen mennesker befant seg i parkeringsanlegget

– Der og da tenkte jeg ikke på så mye annet at jeg måtte hjelpe politiet med å få ut de menneskene som var på stedet, sier 31-åringen.

Meldingen inn til politiet gikk på at det brant i en bil i et av parkeringshusene på Stavanger lufthavn. Så utviklet situasjonen seg fort.

Frykter det skal kollapse

Det har brent kraftig siden klokken 15.33, og tykk, sort røyk har veltet ut av bygget.

Rett etter klokken 18 forteller brannvesenet til TV 2 at deler av parkeringshuset har kollapset. De har fortsatt ikke kontroll på brannen, og det eneste de kan gjøre er å pøse på med vann fra avstand.

– Brannvesenet frykter at hele bygget skal kollapse, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet frykter at et tresifret antall biler har gått tapt i brannen.