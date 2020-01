Hjelpepleieren Sølvi pratet med pasienten – minutter senere var han død etter besøk av Arnfinn Nesset

Arnfinn Nesset ble i 1983 dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel med ti års sikring, etter å ha blitt funnet skyldig i 22 drap. Det som i dag tilsvarer 21 års forvaring.

Sykehjemsbestyreren på Orkdal syke- og aldershjem ble dømt for at han skal ha drept pasientene med medikamentet Curacit.

Giftmiddelet lammer kroppen, og pasientene døde trolig av kvelning mens de fortsatt var ved bevissthet.

Kan ha vært skinndøde

Det blir i dag satt spørsmålstegn ved at det aldri ble foretatt noen obduksjon av de mange pasientene, og at ingen av tilsynslegene så likene før dødsattesten ble skrevet.

Sidsel Rodge, overlege og professor i rettsmedisin, forteller at konsekvensene av det ovennevnte i verste fall kan bety at flere av pasientene var skinndøde.

Ved den sjeldne tilstanden skinndød er alle livsytringer så svake at det er vanskelig å påvise dem. Kroppstemperaturen synker, huden blir kald og pulsslag og hjertevirksomhet er vanskelig eller umulig å kjenne, ifølge Store medisinske leksikon.

Det står også skrevet at skinndød kan sees ved forgiftninger.

– Det er ufattelig dårlige medisinske opplysninger. Disse pasientene på sykehjemmet har vært lite undersøkt. Det står i skjemaet på legeerklæring om dødsfall at legen skal ha synet liket, forklarer Rodge, og fortsetter:

– Man skal selv, med egne øyne og egne sanser, ha sett at dette mennesket er død. Man kunne jo faktisk risikere at noen ikke var det, men at de var skinndøde. Ingen hadde undersøkt om de i virkeligheten var avgått med døden.

En av pleierne ved sykehjemmet i 1976, Sølvi Olsen Snildal, var på jobb da den kristne tobarnsfaren skal ha sprøytet inn det giftige middelet i en pasient.

I TV 2s nye true crime-serie «Seriemorderen i Orkdal», forteller hun om den skjebnesvangre natten.

– Han var en enestående bestyrer. Han var hjelpsom og forståelsesfull både når det gjaldt på privaten og på jobb, sier Snildal, og forklarer at alle på sykehjemmet likte Nesset.

Trodde ikke på ryktene

Den tidligere hjelpepleieren forteller at hun hørte rykter om uforklarlige stikk på pasienter, og at luft trolig var sprøytet inn intravenøst.

– Jeg tenkte at det ikke kunne være sant. Det kunne ikke være mulig. Så jeg trodde egentlig ikke noe på det.

Men det skulle ikke ta lang tid før Snildal selv fikk bevitne et ferskt sprøytestikk.

– Jeg gikk nattevakt sammen med Nesset. Jeg gikk min vanlige rundt klokka ti, og inn til en mann som het Ola. Han snakket jeg med, og han hadde det bra, erindrer hun.