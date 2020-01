Politiet har avsluttet Rüdiger-etterforskningen

Det var under London-derbyet mellom Tottenham og Chelsea forrige måned at Chelseas Antonio Rüdiger ble utsatt for rasisme fra tribunen.

Se hvordan Rüdiger reagerte øverst!

I etterkant fordømte Rüdiger rasisme og tilropene han ble utsatt for, og saken ble anmeldt til politiet.

Tottenham bekrefter nå at Metropolitan politiet har avsluttet etterforskningen av saken. Politiet har henlagt saken på grunn av bevisets stilling.

Henlagt på grunn av manglende bevis

Tottenham opplyser at klubben gir Antonio Rüdiger sin fulle støtte og har bidratt med alt klubben kunne stille opp med i etterforskningen av rasismen.

– Vi har sett gjennom videoovervåkningsbilder og jobbet sammen med profesjonelle leppelesere. Alt materialet har også blitt gått grundig gjennom av politiet, som har etterforsket saken på egenhånd. Politiet ga oss beskjed om at saken fra deres side nå er grundig gjennomgått, og at de har henlagt saken fordi de ikke kunne finne tilstrekkelig bevis på rasisme, opplyser London-klubben, ifølge The Guardian.

– Vi har nulltoleranse for enhver form for rasisme og diskriminering i klubben. Det er en av grunnene til at vi bidro med så mye ressurser i etterforskningen av denne saken. Dersom vi hadde maktet å identifisere noen skyldige, ville vedkommende blitt utestengt på livstid fra vår arena, og ikke lenger fått være en del av vår stolte tilhengerskare. Om noen nye opplysninger skulle dukke opp, vil saken på nytt bli igjen etterforsket med full styrke, heter det videre fra klubben.

Chelsea gjør det klart at selv om politiet ikke fant beviser for rasisme, så finnes det ingen grunn til å tvile på at Rüdiger ble utsatt for rasisme under London-derbyet 22. desember.

– Vi støtter Toni Rüdiger fullstendig, og selv om Tottenhams pressemelding gjør det klart, så betyr ikke mangel på bevis at hendelsen ikke fant sted. Det er vitalt at vi fortsetter å oppfordre våre spillere til å aldri tvile på å rapportere rasisme, opplyser London-klubben.

– Virkelig trist

Det var 78 minutter ut i kampen mot Tottenham at Chelseas midtstopper Antonio Rüdiger indikerte at noen blant Tottenham-fansen hadde gjort apelyder mot han.

Senere på kvelden fordømte den tyske midtstopperen den rasistiske hendelsen.