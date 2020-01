Tidligere proffsyklist Bjarne Riis og det danske selskapet Virtu Cycling kjøper seg inn i Team NTT. Det skriver den danske avisen BT.

Sammen med nåværende eier, Douglas Ryder vil det danske selskapet dele eierforholdet.

Riis vil få ansvar for det sportslige, og vil dermed ha mye med Edvald Boasson Hagen og Rasmus Tiller å gjøre.

Sist den profilerte dansken var inne i proffsykkelbransjen var i 2015. Den gangen for Tinkoff-Saxo.

– Kontroversiell

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad synes at det er kontroversielt at Riis er tilbake i bransjen.

– Bjarne Riis er kontroversiell. Han er på en måte et symbol på EPO-tiden og er den første danske vinneren av Tour de France. Det gjorde at Norge og den norske sykkelsporten kom veldig nært på det.

– Han har jo vært leder tidligere og under hans ledelse var det mye juks i organisasjoner under ham. Så han har ikke ristet av seg stempelet ennå.

Kan bli bra for Boasson Hagen

Kaggestad tror likevel at Riis inntreden i NTT kan være positiv for Edvald Boasson Hagen.

– Jeg har hørt mye bra om ham. Han har evnen til å se og utvikle folk. Det kan være bra for Edvald. Riis har alltid hatt sansen for Edvald og jeg tror han gleder seg til å jobbe med ham. I Riis sine øyne er fortsatt Edvald et stort talent.

– Vi må gi ham en sjanse. Vi må tro at han vil følge reglene. Han har hatt lyst til å komme tilbake, men helst med et eget lag. Han klarer ikke å bli ferdig med sykkelsporten.

– Laget har slitt og han har tidligere vist at han kan skape resultater, så vi får håpe Team NTT at dette blir bra.