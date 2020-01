Statsadvokaten i Tokyo har nå henlagt saken mot norske Ingrid Martinussen.

– Etterforskningen er nå over, og saken er henlagt på intet straffbart forhold funnet bevist, sier Martinussens bistandsadvokat, Farid Bouras i advokatfirmaet Elden til TV 2

Den norske studenten ble fengslet 20.november i fjor, mistenkt for narkotikasmugling. Politiet mente Martinussen hadde bestilt en pakke fra en venninne i USA, som blant annet inneholdt kaker og 140 gram marihuana. Dermed ble hun holdt varetektsfengslet i full isolasjon i 20 dager på en seks kvadratmeter stor celle i Tokyo.

– Det er lite trolig at politiet noen gang vil finne ut hva som egentlig skjedde i denne saken, sier Bouras til TV 2.

– Det viktigste for min klient er at det nå er over for hennes del. Hun er stemplet ut. Dette er en kvalifisert frifinnelse, og saken vil ikke få noen konsekvenser for henne etter dette, sier Bouras til TV 2.

Narkotikakriminalitet er en svært alvorlig forbrytelse i Japan. Ifølge Martinussens bistandsadvokat er det sjeldent man blir frifunnet når politiet først har siktet en person for narkotikasmugling.

– Når man først blir siktet er det som regel ikke lang vei til tiltale i Japan, og da er det skummelt. Blir man tiltalt for narkotikalovbrudd i Japan er det 99 prosent sjanse for at man blir domfelt, sier Farid Bouras til TV 2.

FRI: Ingrid Martinussen (32) ) ble løslatt fra fengsel i Japan etter å ha sittet 21 dager i varetekt, isolert på en glattcelle. Her er hun flankert av tidligere ANSA-leder i Japan, Stian Sopp (t.v.) og bistandsadvokat Farid Bouras. Foto: Farid Bouras / NTB scanpix Foto: Privat

Vurderer søksmål mot Japan

Nå som straffesaken mot Ingrid Martinussen er henlagt kan den norske studenten ta rettslig skritt mot japanske myndigheter for urettmessig straffeforfølgelse.

– John Christian Elden og jeg vurderer søksmål mot japanske myndigheter, men først skal vi snakke nærmere med Ingrid om det, sier Farid Bouras til TV 2.

– Det å frarøve et menneske sin frihet er en alvorlig inngripen, som kun skal brukes i ytterste konsekvens. Japan er forpliktet til å følge menneskerettskonvensjonen, og de kan ikke bare fengsle folk på den måten de gjorde med min klient, sier Bouras til TV 2.