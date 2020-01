– Har hevet beredskapen og opplever situasjonen som spent

– Vi opplever situasjonen som spent i regionen, og trusselsituasjonen her i Anbar har i dag blitt forhøyet.

– Vi merker konsekvensene av det som skjer i Irak nå, sier Einar Aarbogh, som er sjef for de norske styrkene, NOR TU 5, til TV 2.

Har økt beredskapen

Norge har rundt 70 soldater i Irak, der de siden 2015 har deltatt i den USA-ledede koalisjonen «Inherent Resolve» mot IS.

De norske soldatene oppholder seg på Ain al-Asad-basen i Anbar-provinsen, om lag 160 kilometer vest for hovedstaden Bagdad.

Som en følge av den spente situasjonen i Irak etter den amerikanske likvideringen av den høytstående iranske generalen Qasem Soleimani, har nå beredskapen ved basen blitt hevet.

I IRAK: Norske soldater trener opp irakiske og syriske styrker flere steder i Midt-Østen. Dette arkivbildet er fra Nord-Irak. Foto: Forsvaret

– Vi går med skuddsikker vest, og det er økte beredskapstiltak på natten. Vi har også spredt avdelingen på flere steder inne på basen slik at vi ikke oppholder oss på samme sted hele tiden, sier Aarbogh.

– Vi har informert og gjort andre tiltak slik at vi er best mulig rustet for å imøtekomme en eventuell reaksjon.

Han forteller at stemningen blant soldatene likevel er god.

– Stemningen er etter forholdene god, men klart vi er spente på grunn av truslene Iran har kommet med om at USA og koalisjonsbaser vil bli angrepet. Men usikkerheten er at vi ikke vet hvilken base, når det eventuelt vil skje og på hvilken måte.

Blir i Irak

Den irakiske nasjonalforsamlingen vedtok søndag 5. januar en resolusjon om at alle utenlandske soldater må trekke seg ut av landet. Tyskland, som har rundt 120 soldater i Irak, vil starte å trekke ut noen av sine soldater.

Aarbogh forteller at de norske soldatene forholder seg til sitt mandat, og de føringene de får fra Norge.

Fra venstre: Oberstløytnant Einar Aarbogh, sjef for NOR TU 5, sammen med en irakisk general og oberstløytnant Tor Øystein Moen, sjef for NOR TU 4.

– Meldingen vi har fått fra Norge er at vi blir her sammen med resten av koalisjonen, og vi følger de politiske og militære føringene fra Norge. Foreløpig er det at vi skal være her sammen med resten av koalisjonen.

– Føler dere dere uønsket?

– Nei, det gjør vi ikke. Vårt mandat er uendret. Vi støtter irakiske myndigheter i kampen mot ISIL, og har fortsatt et visst samarbeid med vår irakiske samarbeidspartner, og de ønsker å opprettholde samarbeidet med oss, slik situasjonen er nå.

Foreløpig avventer norske myndigheter svar fra den irakiske regjeringen på hva som vil skje med de utenlandske styrkene i landet, deriblant de norske.

– Nyhetsbildet forandrer seg fra time til time, men vi forholder oss til de føringene vi får fra Fellesoperativt hovedkvarter i Bodø og det amerikanske hovedkvarteret her i Irak. Det er slik vi forholder oss til situasjonen, og på den måten har vi god oversikt over hva som skjer og hva som gjelder til enhver tid, sier Aarbogh.